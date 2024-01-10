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Курячі крильця в соєвому соусі: смачно і недорого
Курячі крильця можна приготувати дуже смачно. Секрет — маринування в соєвому соусі з додаванням меду, часнику і тертого імбиру.
Курячі крильця в соєвому соусі — це ідеальна страва для тих, хто цінує поєднання простоти приготування та вишуканого смаку. Ця страва безсумнівно стане окрасою будь-якого застілля, повідомляє Смачно 24.
Як приготувати курячі крильця
Інгредієнти:
- курячі крильця — 1 кг;
- соєвий соус — 100 мл;
- мед — 2 столові ложки;
- часник — 3 зубчики;
- імбир свіжий — 1 невеликий шматочок;
- насіння кунжуту — 1 чайна ложка;
- перець чорний мелений — за смаком;
- зелень (кріп або кінза) — для декорування.
Приготування:
- Курячі крильця ретельно промийте та обсушіть паперовим рушником.
- У глибокій мисці змішайте соєвий соус, мед, подрібнений часник і тертий імбир. Додайте чорний перець за смаком.
- Курячі крильця замаринуйте в приготованому соусі. Залиште маринуватися в холодильнику мінімум на 1 годину, краще на ніч.
- Розігрійте духовку до 200°C. Викладіть крильця на деко, застелене пергаментним папером.
- Випікайте крильця протягом 30-40 хвилин до золотистої скоринки, періодично поливаючи маринадом.
- Готові крильця посипте насінням кунжуту і прикрасьте свіжою зеленню.
Ці ароматні курячі крильця в соєвому соусі подарують справжнє задоволення всім любителям азіатської кухні. Страва виходить не тільки смачною, а й красивою, що робить її ідеальним вибором для особливих випадків.
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