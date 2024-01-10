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Курячі крильця в соєвому соусі: смачно і недорого

Тетяна Ковальчук
Фото: recept.ua | Курячі крильця в соєвому соусі

Курячі крильця можна приготувати дуже смачно. Секрет — маринування в соєвому соусі з додаванням меду, часнику і тертого імбиру.

Курячі крильця в соєвому соусі — це ідеальна страва для тих, хто цінує поєднання простоти приготування та вишуканого смаку. Ця страва безсумнівно стане окрасою будь-якого застілля, повідомляє Смачно 24.

Як приготувати курячі крильця

Інгредієнти:

  • курячі крильця — 1 кг;
  • соєвий соус — 100 мл;
  • мед — 2 столові ложки;
  • часник — 3 зубчики;
  • імбир свіжий — 1 невеликий шматочок;
  • насіння кунжуту — 1 чайна ложка;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • зелень (кріп або кінза) — для декорування.

Приготування:

  1. Курячі крильця ретельно промийте та обсушіть паперовим рушником.
  2. У глибокій мисці змішайте соєвий соус, мед, подрібнений часник і тертий імбир. Додайте чорний перець за смаком.
  3. Курячі крильця замаринуйте в приготованому соусі. Залиште маринуватися в холодильнику мінімум на 1 годину, краще на ніч.
  4. Розігрійте духовку до 200°C. Викладіть крильця на деко, застелене пергаментним папером.
  5. Випікайте крильця протягом 30-40 хвилин до золотистої скоринки, періодично поливаючи маринадом.
  6. Готові крильця посипте насінням кунжуту і прикрасьте свіжою зеленню.

Ці ароматні курячі крильця в соєвому соусі подарують справжнє задоволення всім любителям азіатської кухні. Страва виходить не тільки смачною, а й красивою, що робить її ідеальним вибором для особливих випадків.

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