Курячі крильця в соєвому соусі: смачно і недорого

Курячі крильця можна приготувати дуже смачно. Секрет — маринування в соєвому соусі з додаванням меду, часнику і тертого імбиру.

Курячі крильця в соєвому соусі — це ідеальна страва для тих, хто цінує поєднання простоти приготування та вишуканого смаку. Ця страва безсумнівно стане окрасою будь-якого застілля, повідомляє Смачно 24.

Як приготувати курячі крильця

Інгредієнти:

курячі крильця — 1 кг;

соєвий соус — 100 мл;

мед — 2 столові ложки;

часник — 3 зубчики;

імбир свіжий — 1 невеликий шматочок;

насіння кунжуту — 1 чайна ложка;

перець чорний мелений — за смаком;

зелень (кріп або кінза) — для декорування.

Приготування:

Курячі крильця ретельно промийте та обсушіть паперовим рушником. У глибокій мисці змішайте соєвий соус, мед, подрібнений часник і тертий імбир. Додайте чорний перець за смаком. Курячі крильця замаринуйте в приготованому соусі. Залиште маринуватися в холодильнику мінімум на 1 годину, краще на ніч. Розігрійте духовку до 200°C. Викладіть крильця на деко, застелене пергаментним папером. Випікайте крильця протягом 30-40 хвилин до золотистої скоринки, періодично поливаючи маринадом. Готові крильця посипте насінням кунжуту і прикрасьте свіжою зеленню.

Ці ароматні курячі крильця в соєвому соусі подарують справжнє задоволення всім любителям азіатської кухні. Страва виходить не тільки смачною, а й красивою, що робить її ідеальним вибором для особливих випадків.

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