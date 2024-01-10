Для сімейної вечері: куряча печінка з грибами у вершковому соусі

Приготуйте смачну та ситну курячу печінку з грибами у вершковому соусі, яка потішить своїм багатим смаком та ароматом.

Печінка з грибами у вершковому соусі ідеально підійде для сімейної вечері. Простота приготування та вишуканий смак — це чудовий вибір для тих, хто хоче порадувати близьких особливою вечерею. Рецептом печінки з грибами у вершковому соусі поділився сайт Smachno.in.ua.

Інгредієнти:

куряча печінка — 800 г;

печериці — 250 г;

ріпчаста цибуля — 150 г;

часник — 3 зубчики;

вершки 20% — 200 мл;

курячий бульйон або вода — 300 мл;

пшеничне борошно — 1 ст. л.;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

соняшникова рафінована олія — для смаження;

зелень петрушки.

Приготування:

Крок 1

Печінку промити, очистити від плівок і нарізати на невеликі шматочки.

Крок 2

Гриби помити і нарізати на скибочки завтовшки 4-5 мм.

Крок 3

Цибулю порізати кубиками, часник подрібнити.

Крок 4

На середньому вогні в сковороді з олією обсмажити печінку приблизно 5 хвилин до зарум'янювання. Обсмажувати печінку слід порціями, щоб шматочки не перекривали один одного. Перекласти обсмажену печінку в тарілку.

Крок 5

У цю ж сковорідку додати цибулю, за потреби ще олії, і смажити 5 хвилин на середньому вогні.

Крок 6

Додати до цибулі часник, смажити ще 1 хвилину.

Крок 7

Додати гриби, перемішати і тушкувати 5 хвилин.

Крок 8

Посипати гриби борошном, обсмажувати 1 хвилину, потім додати печінку і бульйон або воду, посолити і поперчити за смаком, довести до кипіння, зменшити вогонь і тушкувати під кришкою 10 хвилин.

Крок 9

Влити вершки, додати порізану зелень петрушки, перемішати, за необхідності додати сіль і перець і через 2-3 хвилини зняти з вогню.

Подавати курячу печінку з грибами у вершковому соусі рекомендується з картопляним пюре або гречкою, а також зі свіжим овочевим салатом або солоними огірками.

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