Для сімейної вечері: куряча печінка з грибами у вершковому соусі
Приготуйте смачну та ситну курячу печінку з грибами у вершковому соусі, яка потішить своїм багатим смаком та ароматом.
Печінка з грибами у вершковому соусі ідеально підійде для сімейної вечері. Простота приготування та вишуканий смак — це чудовий вибір для тих, хто хоче порадувати близьких особливою вечерею. Рецептом печінки з грибами у вершковому соусі поділився сайт Smachno.in.ua.
Інгредієнти:
- куряча печінка — 800 г;
- печериці — 250 г;
- ріпчаста цибуля — 150 г;
- часник — 3 зубчики;
- вершки 20% — 200 мл;
- курячий бульйон або вода — 300 мл;
- пшеничне борошно — 1 ст. л.;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- соняшникова рафінована олія — для смаження;
- зелень петрушки.
Приготування:
Крок 1
Печінку промити, очистити від плівок і нарізати на невеликі шматочки.
Крок 2
Гриби помити і нарізати на скибочки завтовшки 4-5 мм.
Крок 3
Цибулю порізати кубиками, часник подрібнити.
Крок 4
На середньому вогні в сковороді з олією обсмажити печінку приблизно 5 хвилин до зарум'янювання. Обсмажувати печінку слід порціями, щоб шматочки не перекривали один одного. Перекласти обсмажену печінку в тарілку.
Крок 5
У цю ж сковорідку додати цибулю, за потреби ще олії, і смажити 5 хвилин на середньому вогні.
Крок 6
Додати до цибулі часник, смажити ще 1 хвилину.
Крок 7
Додати гриби, перемішати і тушкувати 5 хвилин.
Крок 8
Посипати гриби борошном, обсмажувати 1 хвилину, потім додати печінку і бульйон або воду, посолити і поперчити за смаком, довести до кипіння, зменшити вогонь і тушкувати під кришкою 10 хвилин.
Крок 9
Влити вершки, додати порізану зелень петрушки, перемішати, за необхідності додати сіль і перець і через 2-3 хвилини зняти з вогню.
Подавати курячу печінку з грибами у вершковому соусі рекомендується з картопляним пюре або гречкою, а також зі свіжим овочевим салатом або солоними огірками.
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