Для чого кидати в унітаз часник? Бабусин лайфак, користь якого вас дуже здивує

Часник — це доволі популярний інгредієнт на кухні, який має не лише ароматні та смакові якості, а також володіє протизапальними властивостями. Можливо дивним прозвучить те, що його також можна використовувати як дезинфікуючий засіб для унітаза, але це правда.

Унітаз — це те місце, де найбільше збираються мікроби та бактерії, тому за його чистотою потрібно і важливо слідкувати. Звісно, бабусі в яких і так мала пенсія, не звикли витрачати гроші на різні мийний засоби, тому вони користуються народними методами боротьби з бактеріями та запахом, пише Ukr.Media.

Навіщо часник кидати в унітаз?

Оскільки часник володіє дезинфікуючими та протизапальними властивостями, він ідеально підходить для боротьби з бактеріями, які прижилися в унітазі. Раніше ми писали, навіщо закривати кришку унітаза, а зараз розповімо про бабусин лайфхак, як вберегтися від мікробів.

Бабусі беруть часник розрізають його на частини і кидають в бачок унітаза залишаючи на ніч. Вже зранку настояною водою в бачку змивають унітаз. Також як варіант розрізані частинки часнику кидають і в сам унітаз. Також залишають на ніч, а після просто змивають та очищають поверхню їжачком.

Деякі також використовують марлеві губки з роздавленим часником всередині і ними повністю протирають унітаз, як зовні, так і всередині. Після рештки кидають в сам унітаз і залишають на певний час. Після великою кількістю води змивають залишки часнику, які вдало працюють проти бактерій, а також проти неприємного запаху.

Фото: https://www.pexels.com/

Крім цього, можна готувати часникові настої. Наприклад, на ніч залишити розрізаний часник у воді, а вже наступного ранку помити ним унітаз зовні та всередині. Звісно робити це потрібно в рукавичках.

Звісно після проведення процедури деякий час у туалеті буде відчутний запах часнику, але він швидко мине, а ваш унітаз буде чистим.

Саме очищений та розрізаний навпіл часник ідеально підходить для того, щоб продезінфікувати туалет в домі. Важливо, використовувати порізаний часник, щоб не забити стічні труби.

Таку процедуру рекомендовано робити тричі на тиждень, тоді ваш унітаз завжди буде в чистоті.

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