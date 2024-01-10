Як правильно готувати кускус: нюанси та базовий рецепт

Вариться кускус дуже швидко, він неймовірно корисний і має приємний смак. Але при приготуванні цієї каші потрібно знати деякі нюанси.

Кускус — це універсальний і легкий у приготуванні гарнір, який ідеально поєднується з різними інгредієнтами, будь то овочі, м'ясо або риба. Приготування кускусу не займає багато часу, але вимагає дотримання певних правил, щоб він вийшов розсипчастим і смачним, повідомляє РБК-Україна.

При варінні кускусу основне — щоб крупа вийшла розсипчастою і крупинки не склеювалися між собою. Є кілька секретів приготування цієї страви:

Розраховуйте порцію кускусу так, щоб вистачило на один прийом їжі. Ця крупа дуже швидко готується і немає сенсу її робити багато. Трохи більше або менше води — каша буде або дуже рідкою, або сирою. Не залишайте кускус запарюватися надовго. Крупинки можуть злипнутися і каша не вийде розсипчастою. Для запарювання використовуйте окріп, овочевий, м'ясний бульйон або молоко. Щоб крупа швидко запарилася, рідина має бути розігріта до 98 градусів. У процесі запарювання кускусу або після влийте трошки оливкової олії, яка зробить смак більш насиченим.

Рецепт приготування кускусу

Інгредієнти:

кускус — 1 склянка;

вода або бульйон — 1 склянка;

сіль — 1/2 чайної ложки;

оливкова олія або вершкове масло — 1 столова ложка.

Приготування:

У каструлі доведіть до кипіння воду або бульйон. Додайте сіль. Влийте кускус у киплячу воду або бульйон. Перемішайте й одразу ж зніміть каструлю з вогню. Накрийте каструлю кришкою і залиште кускус на 5-10 хвилин, щоб він увібрав усю рідину і розбух. Додайте оливкову олію або вершкове масло до готового кускусу. Виделкою акуратно розпушіть кускус, щоб він став розсипчастим. Подавайте кускус як гарнір до овочів, м'яса або риби. Він також чудово поєднується з різними сухофруктами, соусами та добавками.

Цей базовий рецепт приготування кускусу відкриває безліч можливостей для кулінарної творчості. Експериментуйте з різними поєднаннями інгредієнтів, щоб щоразу створювати нові та унікальні страви.

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