Дівчина розповіла про життя з найстарішою кішкою у світі

Вікі Грін взяла з притулку черепахову кішку Флоссі, якій виповнилося 28 років.

Нещодавно стало відомо, що найстаріша кішка у світі, черепахова Флоссі, знайшла новий дім. Її господиня Вікі Грін розповіла про те, з якими проблемами зіткнулася. Про це пише The Guardian.

За словами Віки, у неї завжди були коти. Вона росла з кішкою на прізвисько Ханібун, яка була дуже лагідною і завжди вітала її, коли дівчина приходила додому.

Ханібун померла в лютому минулого року. Вікі дуже переживала і вирішила для себе, що коли житиме окремо, то візьме стару кішку з притулку, щоб вона закінчила свої дні в спокої та комфорті.

Вона дізналася про Флоссі через Cats Protection. Це благодійна організація, яка займається порятунком і поверненням бездомних тварин.

Флоссі — офіційно найстаріша кішка у світі Фото: guinnessworldrecords.com

На сайті йшлося, що їй 27 років. Вікі тоді теж виповнилося стільки ж, тож вона вирішила, що це добрий знак.

Коли вона забрала Флоссі з притулку, то думала, що їй залишилося недовго. Але її втішав той факт, що кішка проведе свої останні дні в комфорті. Однак Флоссі все ще жива. 29 грудня їй виповнилося 28 років.

За словами Вікі, Флоссі — маленька домашня кішка, яка завжди потребує уваги. Вона дуже доброзичлива й одразу йде на коліна. Вона любить проводити час на балконі, коли там сонячно.

"Я думаю, вона прожила так довго завдяки удачі й тому, що її любили всі власники, які в неї були", — каже Вікі.

У Флоссі свій розпорядок дня: вона прокидається і голосно нявкає о шостій ранку, вимагаючи сніданок. Потім дрімає і знову прокидається на обід. Є кілька особливих іграшок, з якими вона любить гратися. А щойно Вікі лягає спати, вона вкладається їй на груди, або в ногах.

Зараз у Флоссі особлива дієта, але вона, як і раніше, дуже активна — настільки активна, наскільки це можливо в її віці. Вікі купила їй драбинку, щоб вона забиралася на диван, але кішка її ігнорує і застрибує.

"Я дізналася, що Флоссі найстаріша кішка, яка нині живе у світі, коли хтось із Cats Protection написав мені. Вони отримали ветеринарні довідки, які підтверджують, що вона дійсно народилася в грудні 1995 року", — згадує Вікі.

Вона була здивована, але це для неї було не так важливо. Зате потім і Вікі, і Флоссі отримали свою частку слави, коли про них написали представники Книги рекордів Гіннесса.

24 роки Флоссі прожила в одній родині, а потім потрапила до Вікі Грін

"Одним із найсюрреалістичніших і найособливіших моментів було те, що ми з Флоссі сиділи на дивані і дивилися про себе по телевізору. Очевидно, вона й гадки не мала, що відбувається, але було весело сидіти поруч із нею і думати: "Це ми!", — жартує Вікі.

За її словами, хоч Флоссі досить активна, у неї вже є проблеми зі здоров'ям. Вона оглухла і частково втратила зір.

"Найбільші труднощі — змиритися з тим, що скоро може настати момент, коли вона піде. Я це заперечую. Я дивлюся на неї і думаю, що вона зовсім не виглядає старою. Але хто знає? Вона цілком може стати найстарішою кішкою в історії. Хоча навіть якщо вона не поб'є поточний рекорд у 38 років і три дні, принаймні, я знатиму, що вона прожила гарне життя", — резюмує Вікі.

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