Дивовижна кухня Марокко: рецепт курки в ароматному соусі з лимоном та оливками
Курка по-марокканськи стане чудовим вибором для тих, хто хоче урізноманітнити свою вечерю екзотичними смаками.
Марокко — колоритна багатонаціональна країна в Північній Африці. Марокканська кухня поєднує в собі традиції корінних жителів берберів і вплив арабської та європейської кухонь. Відкрийте для себе дивовижні смаки Марокко з цим рецептом курки, приготованої в ароматному соусі з додаванням спецій, оливок і лимона, яким поділився сайт Smachno.in.ua.
Ця страва, натхненна традиційною марокканською кухнею, чудово підійде як для сімейної вечері, так і для особливого випадку. Процес маринування курки в поєднанні з приготуванням у соусі роблять м'ясо напрочуд ароматним, смачним і ніжним.
Інгредієнти:
- курка (гомілки, стегенця) — 1 кг;
- помідори у власному соку — 500 г;
- ріпчаста цибуля — 250 г;
- часник — 4-5 зубчиків;
- невеликий лимон — 1 шт;
- оливки — 60 г;
- солодка паприка — 1 ст. л.;
- зіра (кумин) — 1/2 ст. л.;
- оливкова олія — 3 ст. л.;
- сіль — 2 ч. л. або за смаком.
Приготування:
Крок 1
Підготуйте маринад: змішайте в мисці часник, солодку паприку, зіру, сіль і оливкову олію. Шматочки курки ретельно перемішайте з маринадом і залиште в холодильнику мінімум на 3 години, а краще на ніч.
Крок 2
Лимон очистіть від шкірки, наріжте часточками, видаліть кісточки, посоліть і також залиште в холодильнику.
Крок 3
Коли курка замаринується, цибулю наріжте кубиками, помідори також поріжте кубиками.
Крок 4
На сковороді обсмажте курку з кожного боку по 5 хвилин, потім перекладіть у миску.
Крок 5
На тій самій сковороді обсмажте цибулю до прозорості, додайте помідори і перемішайте.
Крок 6
Додайте в сковорідку обсмажену курку, оливки та солоний лимон. Доведіть до кипіння, за необхідності досоліть, накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні близько 35 хвилин.
Крок 7
Перед подачею посипте страву зеленню петрушки.
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