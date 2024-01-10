Чому кішки люблять спати в ногах у господарів: 6 цікавих причин

Тварини довіряють своїй людині і намагаються якомога більше часу проводити з нею. Сон у ногах господаря має для них цілу низку особливостей.

Кішки дуже люблять спати на ногах або біля ніг своїх господарів, і цьому є ціла низка причин. Яких саме, розповіли ветеринари Кейт Льюз і Ніколь Севажо.

Безпека

Безпека — головна причина, через яку кішки сплять у ногах.

"Ми часто думаємо про кішок як про хижаків, які полюють на дрібних тварин, таких як гризуни та птахи. Але кішки також є здобиччю інших видів, таких як хижаки, койоти і лисиці. Таким чином, вони стали приділяти пріоритетну увагу пошуку безпечних місць для сну", — пояснює Льюз.

Край ліжка забезпечує підняту точку огляду, даючи змогу тваринам обстежити кімнату на предмет хижаків. Крім того, залежно від того, як розставлені меблі, з цього місця для сну кішці буде добре видно дверний отвір, через який у разі небезпеки вона може втекти.

Безперешкодний простір

Хоча кішки можуть бути дуже ласкавими, їм подобається особистий простір.

"Сон на краю ліжка гарантує, що їхня людина з меншою ймовірністю буде турбувати або вторгатися в їхній особистий простір, поки вони відпочивають. Кішки цінують свою незалежність і вважають за краще спати в такому місці, де рухи або присутність господаря не порушуватимуть їхній сон", — каже Севажо.

Сон на краю ліжка дає кішці додаткове відчуття безпеки Фото: Freepik

Температура

Ще одна причина, з якої тварина може вирішити спати біля ваших ніг, — це тепло.

"Кішки шукають теплі та затишні місця для сну, і ноги їхніх господарів можуть забезпечити саме це. Ноги часто випромінюють тепло, і кішки можуть знайти це тепло заспокійливим і заспокійливим", — продовжила Ніколь.

З іншого боку, якщо ваша кішка спить на краю ліжка, але подалі від ваших ніг, найімовірніше, вона шукає більш прохолодне місце для відпочинку з оптимальною температурою.

Зв'язок із людиною

Те, де спить кішка, також говорить про її зв'язок зі своїм господарем.

"Кішки почуваються в безпеці поруч із людьми, з якими вони пов'язані. Для деяких кішок це означає притискатися до рук свого опікуна або спати ночами у нього на грудях, але для багатьох інших такий контакт є приголомшливим", — зазначає Льюз.

Сон біля ніг забезпечує тваринам зручне місце поруч з їхнім власником, зберігаючи при цьому певну відстань.

Сон із людиною символізує для кішки міцний зв'язок Фото: Freepik

Запах

Ліжко пахне вами більше, ніж інші місця в будинку.

"Ваше ліжко зручне для кішки — незалежно від того, сплять вони в узголів'ї, десь посередині або біля ніг, — тому що воно просякнуте вашим запахом. Оскільки кішки покладаються на свій нюх, щоб відрізнити друга від ворога й оцінити своє оточення, ваш заспокійливий запах повідомляє кішці, що вона перебуває в безпечному місці для відпочинку", — резюмує Кейт.

Увага до їхнього власника

Кішки — дуже розумні тварини, здатні оцінювати комфорт свого господаря і відповідним чином коригувати свою поведінку.

"Обираючи спати в кінці ліжка, вони, можливо, намагаються не порушувати сон свого власника. Кішки можуть бути по-котячому уважними й обирати таке місце, де вони перебуватимуть поблизу, але при цьому знижується ймовірність розбудити господаря вночі", — підсумувала Севажо.

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