5 найпоширеніших продуктів та напоїв, які викликають мігрень

Мігрень — це не просто сильний головний біль, це стан, коли звуки стають гучнішими, запахи різкішими, а світло нестерпно яскравим. Щоб не допустити такого стану, уникайте продуктів, що ]] провокують.

Неврологи все ще сперечаються про точні причини мігрені, відомо, що певні продукти і напої можуть спровокувати напад. Причому ці продукти не завжди шкідливі для здоров'я, але якщо ви схильні до мігрені, краще їх уникати. Про це пише Huffpost.

Давайте внесемо ясність: мігрень — це нейробіологічне захворювання, викликане генетичною схильністю. Люди з мігренню ніяк не спровокували появу цього захворювання, а народилися з ним.

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За словами невролога, фахівця з головного болю Томаса Берка , люди, які страждають на мігрень, мають гіперзбудливу і реактивну нервову систему, а це означає, що низка стресорів або тригерів може спричинити напад. Хоча є деякі загальні причини, як-от певні види продуктів харчування та зміни рівня гормонів, проте тригери в кожного унікальні.

"Тригер мігрені відноситься до будь-якого зовнішнього або внутрішнього фактора, який сприяє виникненню симптомів мігрені", — говорить Даніель Вілхор невролог і фахівець із мігрені. "Поєднання кількох чинників, ймовірно, матиме сильніший вплив".

Незважаючи на складність мігрені, знання того, які продукти і напої є частими провокуючими факторами, може допомогти запобігти майбутнім нападам. Ось п'ять найпоширеніших продуктів і напоїв, що викликають мігрень.

Алкоголь

Ми всі знаємо, що забагато вина за вечерею або забагато коктейлів після роботи можуть викликати сильний головний біль у будь-якої людини, але у людей з мігренню навіть один келих може спровокувати напад. І за словами Вілхура, причина не зрозуміла.

"Хоча алкоголь сам по собі, а також його метаболіти в деяких випадках є потенційними факторами, цілком імовірно, що певні компоненти в різних алкогольних напоях можуть слугувати тригерами", — сказала вона. "Відомо, що алкоголь викликає розширення судин, спричиняючи набухання кровоносних судин".

Крім того, спиртні напої спричиняють зневоднення, що також може спровокувати напад. Деякі люди виявляють, що можуть насолоджуватися певними видами міцних напоїв, але не можуть пити вино, або навпаки.

Шоколад

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Шоколад вважається найпопулярнішим харчовим тригером. І однією з потенційних причин може бути какао. "Вважається, що какао впливає на вивільнення серотоніну, що, можливо, сприяє патогенезу мігрені", — пояснив Вілхор. "Хоча шоколад містить серотонін і його попередник триптофан, причому вищі рівні містяться у 85% какао, наявні дослідження не підтвердили прямого зв'язку з індукцією мігрені".

Кофеїн (занадто багато або занадто мало)

Іноді кофеїн використовується для лікування мігрені і навіть входить до складу деяких ліків, що відпускаються без рецепта. Занадто багато кофеїну, навпаки, може спричинити мігрень. "Кофеїн діє, впливаючи на молекулу під назвою аденозин, блокуючи її рецептор", — пояснив доктор Тешамае Монтейт. "Він може знизити електричну активність мозку, розширити кровоносні судини і вплинути на сон. Природно, рівень аденозину збільшується під час гострих нападів мігрені, але його також можна спровокувати інфузіями аденозину".

Як і алкоголь, кофеїн чинить зневоднювальну дію, що може спровокувати мігрень. Здоровим дорослим Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів рекомендує вживати не більш як 400 міліграмів на день або чотири-п'ять чашок кави. За словами Берка, для боротьби з мігренню вам, можливо, захочеться пити менше.

"Регулювання споживання кофеїну може бути корисним, оскільки він є судинозвужувальним засобом і може використовуватися для лікування гострого нападу мігрені", — каже Берк. "Зазвичай ми рекомендуємо пацієнтам із мігренню обмежити вживання кофеїну чашкою кави (або чаю з кофеїном) в один і той самий час щодня (бажано до полудня, щоб забезпечити хороший сон)".

Оскільки регулярне вживання кави або чаю може викликати залежність, пропуск післяобідньої чашки кави також може спровокувати напад.

Витриманий сир

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Деякі витримані сири містять тирамін, який виробляється в процесі ферментації сиру. Це означає, що чим старший та ароматніший сир, тим більше в ньому тираміну.

"Вважається, що підвищений рівень тираміну може викликати мігрень у сприйнятливих людей", — зазначає Вілхур. "Відомо, що тирамін впливає на кров'яний тиск і може впливати на вивільнення нейротрансмітерів, таких як норадреналін, що можуть бути пов'язані з мігренню".

До частих порушників належать витриманий чеддер, манчего і блакитні сири, такі як горгонзола і стілтон.

Солоне й оброблене м'ясо

Бекон, сосиски, салямі та прошуто також варто виключити зі свого раціону, оскільки вони можуть містити нітрати та нітрити.

"Нітрати можуть перетворюватися на оксид азоту, який є сигнальною молекулою, що відіграє роль у регуляції кровотоку", — сказав Вілхор. "Зміни кровотоку пов'язані з мігренню, і вироблення оксиду азоту може сприяти цим змінам. Крім того, нітрати можуть активувати трійчастий нерв, який бере участь у передачі болю під час мігрені, та спричиняти запальне вивільнення нейропептидів".

Дослідження 2016 року показало, що у людей з мігренню може бути вищий рівень бактерій, які допомагають розщеплювати нітрати. Більше бактерій означає більше оксиду азоту, який має доведений зв'язок із мігренню.

Голодування

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Хоча це не їжа чи напій, експерти зазначають, що пропуск прийому їжі є одним із найпоширеніших тригерів мігрені. Дослідження 2018 року показало, що "голодування є одним із найбільш вивчених і найнадійніших природних тригерів мігрені та стає більш поширеним у разі тривалішого голодування".

Коли ми пропускаємо один або два прийоми їжі, рівень цукру в крові падає. У деяких людей навіть невеликі зміни рівня глюкози можуть впливати на больові рецептори в оболонці мозку. Щоб запобігти мігрені, завжди тримайте під рукою білковий перекус, якщо ви знаєте, що не встигнете пообідати.

Нестача рідини також може призвести до мігрені. Коли організм зневоднюється, рідина залишає мозок, спричиняючи тертя мозкових оболонок і потенційний біль.

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