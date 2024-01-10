Як в домашніх умовах виростити авокадо з кісточки фрукта

Авокадо — це популярний дієтичний фрукт, який останні кілька років став досить поширеним інгредієнтом в приготуванні їжі. Відомо, що авокадо містить в собі безліч корисних та поживних речовин, тому його часто купують в магазинах.

Однак, чи знали ви, що з кісточки авокадо з легкістю можна виростити кімнатну рослину, яка не менш корисна за сам плід? Так-так, дерево авокадо уміло очищає повітря в оселі, а інколи навіть може приносити ті ж самі плоди, які ви купуєте в магазинів. Як це зробити в домашніх умовах, пояснили у блозі Comfy

Отже, з чого почати? Після того, як ви зʼїли фрукт не поспішайте викидати кісточку, саме з неї вже через декілька місяців ви отримаєте повноцінну кімнатну рослину.

Існує декілька способів як проростити кісточку.

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Спосіб 1

Ретельно промийте кісточку під водою. Зробіть отвори по боках і навхрест вставте зубочистки. Після візьміть стакан, налийте в нього води так, щоб кісточка ледь торкалася її, коли ви помістите її зверху на стакан. Вона буде триматися на зубочистках. Залиште в теплому, світлому місці періодично доливаючи туди воду. Вже через кілька тижнів плід пустить паростки.

Спосіб 2

З кісточки потрібно обережно зняти шкаралупу, але так, щоб не пошкодити насінину. Після зубочистками закріпити насінину на стакані й налити в нього води, щоб вона була на половині насінини. Цей спосіб дає можливість насінню швидше прорости.

Спосіб 3

Просто помістіть кісточку авокадо в ґрунт тупою частиною. Занурити кісточку варто лише до половини. Поливати кожні 3 дні. Кісточка почне проростати через 2-3 місяці.

Фото: Getty

Що далі робити з кісточкою?

Підготуйте горщик для висадки, який повинен мати дренажне дно. Туди викладіть мілкі камінці й підготуйте нейтральний ґрунт. Найкраще для авокадо підійде суміш садової землі, піску та перегною або спеціального ґрунту для кімнатних рослин, піску та торфу. Обережно занурити на половину кісточку авокадо в ґрунт. Поставте рослину на вікно та періодично поливайте. Не допускайте пересихання ґрунту і надмірної вологості.

Догляд

У холодну пору не варто поливати авокадо занадто часто. У теплу пору достатньо поливати раз у 5 днів. Якщо листя почне жовтіти значить рослинні занадто багато вологи. Рослину бажано пересаджувати раз в рік.

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