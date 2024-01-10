Більше не доведеться просити чоловіка: як самостійно заточити ножі до стану бритви - легкий спосіб

Ніж — це невідʼємний атрибут на будь-якій кухні. Часто ми не помічаємо як ніж став тупим. Однак, коли це сталося, варто одразу приділити увагу і виправити це. Але як швидко та легко загострити ніж, якщо немає спеціальної точилки для ножів, тоді що?

Не панікуйте, існує безліч способів як це можна зробити з точилкою чи без. Про те як правильно заточити кухонний ніж за допомогою точилки розповів шеф-кухар з досвідом Олександр Огороднік.

Зокрема, на прикладі двосторонньої точилки він показав як варто точити ніж. Перш за все потрібно замочити точильний камінь. Далі під кутом в одному напрямку почати плавно рухати ножем. Важливо робити це під одним кутом. Так необхідно зробити мінімум 20 разів. Після знову переверніть камінь на інший бік і повторіть те ж саме. Також 20 разів.

Як це правильно робити дивіться на відео нижче.

Якщо ж у вас дома не виявилося точилки, не хвилюйтеся, на допомогу приходять речі, які є під рукою.

Наприклад, керамічна чашка чи блюдце. Їх можна використовувати замість точильного каменю. Майте на увазі підійде лише та чашка, яка має шершаве дно. Покриті глянцем чашки не підійдуть. Переверніть чашку вверх дном і під кутом почніть точити ніж по всій довжині леза. Повторюйте такі рухи, поки ніж не стане гострим.

На допомогу також може прийти звичайна жіноча пилочка для нігтів. Покладіть пилочку для нігтів на тверду поверхню шершавою стороною до гори. Почніть легкими рухами під кутом 10-15 градусів від себе плавно рухати ножем вздовж леза. Робіть це поки ніж не стане гострим. Такі дії варто проробити з обох боків ножа.

Також завжди спокійно можна скористатись допомогою іншого ножа. Це теж дієвий метод, який допоможе швидко нагострити ніж. Для цього потрібно знати як правильно це робити. В жодному разі не тріть ніж об ніж. Важливо ніж об який буде точитися інший тримати в правій руці лезом до гори, а ніж який треба наточити в лівій. І тільки під кутом починаємо рухати ніж, який тримаємо в лівій руці. Не по іншому, адже в іншому випадку можна пошкодити обидва ножі.

Також допомогти може наждачний папір, розбита пляшка, звичайний камінь чи навіть шифер, лопата, або скло в машині.

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