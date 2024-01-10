Догляд за волоссям: як часто треба мити голову

Експерти кажуть, що частота миття голови залежить від таких факторів, як тип волосся. І не варто зловживати сухими шампунями, хоч вони й дуже зручні.

Експерти кажуть, що не існує універсальної відповіді на питання, як часто слід мити волосся або що можна робити, щоб підтримувати його в чистому вигляді. Але хоч багато хто впевнений, що волосся потрібно мити щодня, це правило не працює для всіх. Про це пише CNN.

"Деякі люди просто думають, що їм потрібно мити волосся щодня, інакше воно стане дуже жирним. Якщо вони дадуть собі шанс, вони, можливо, побачать, що насправді це не потрібно їм настільки часто", — каже доктор Ентоні Россі, асистент дерматолога і науковий співробітник Асоціації Американської академії дерматології.

Частота миття волосся залежить від безлічі факторів, включно з типом волосся, схильністю до жирності шкіри голови та рівнем вашої активності.

Занадто часте миття може призвести до сухості й тьмяності волосся, а скупчення жиру через недостатнє миття також може призвести до появи неприємного запаху та лущення.

Ось як з'ясувати, яке правило працює саме для вас

Коли мити голову

Россі зазвичай радить своїм пацієнтам мити волосся один або два рази на тиждень. Але якщо ви пройшли процедуру, яка робить ваше волосся сухішим — наприклад, висвітлили локони, зробили хімічну завивку — можливо, вам варто мити його рідше, ніж раз на тиждень, щоб уникнути ламкості волосся або посічених кінчиків.

Якщо у вас дуже жирна шкіра голови, вам, можливо, доведеться мити її один раз на день. Ваш вік теж може зіграти роль.

Миття голови Фото: Freepik

"У період статевого дозрівання у нас спостерігається сплеск гормонів, тому сальні залози можуть збільшуватися. Це причина, чому у людей з'являються підліткові прищі", — сказав Россі. У підлітковому віці шкіра голови у дітей може стати більш жирною, тому може бути корисно частіше мити волосся.

Ваше волосся може бути більш схильним до сухості або ламкості, якщо воно кучеряве. Занадто часте миття може погіршити ситуацію, тому густе кучеряве волосся зазвичай не потрібно мити щодня або навіть щотижня.

Але вам слід мити його хоча б раз на два-три тижні, щоб шкіра голови і волосся залишалися чистими і здоровими.

Як доглядати за волоссям між миттям

Догляд за волоссям і шкірою голови відбувається не тільки в душі. У перервах між миттям ви повинні дотримуватися гігієни шкіри голови. Розчісуйте волосся, видаляючи омертвілі клітини шкіри та сміття.

Масаж шкіри голови дуже корисний. Вам необов'язково використовувати шампунь, але ви можете використовувати незмивний кондиціонер або олії для шкіри голови, які допомагають живити і зволожувати її.

Якщо ви регулярно потієте під час тренувань, вам не потрібно щоразу мити волосся шампунем, якщо тільки не спостерігається надмірний ріст бактерій або волосся чи шкіра голови не починають пахнути. Просто прополощіть волосся водою під душем.

Миття голови Фото: Getty Images

Більшість сухих шампунів вважаються безпечними для волосся, але не варто покладатися на них часто. Речовини сухих шампунів накопичуються біля коріння, що не дуже корисно.

Якщо ви плаваєте в басейні без шапочки, хлор може зробити його сухим і ламким. Захистіть волосся, попередньо намочивши і кондиціонувавши його, одягнувши шапочку для плавання, що щільно прилягає, і одразу ж після цього поповнивши втрату вологи за допомогою шампуню і кондиціонера глибокої дії, спеціально розроблених для плавців.

Якщо ви відчуваєте постійні проблеми зі шкірою голови або волоссям — наприклад, лупа, випадіння або ламкість волосся — вам слід звернутися до сертифікованого дерматолога.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

Читайте також:

Простий спосіб, як у домашніх умовах підстригти стильний чубок.

Як правильно розчісувати волосся: поради для здоров'я та краси.

Як доглядати за волоссям у зимовий період: кілька простих правил.