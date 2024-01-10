Смак літа: рецепт овочевого салату з яловичиною
За потреби готовий салат можна досолити за смаком. Він добре підійде для тих, хто стежить за своїм харчуванням.
Овочевий салат із яловичиною в зимовий час — страва, яка наповнить організм вітамінами та добре вгамує голод, не залишивши при цьому відчуття важкості в шлунку. Рекомендуємо приготувати такий салат за рецептом із блогу "Прості рецепти".
Салат овочевий з яловичиною
Інгредієнти:
- відварна яловичина — 100 г;
- середній болгарський перець — 1 шт;
- середній огірок — 1 шт;
- середній помідор — 1 шт;
- зелень і часник за смаком;
- оливкова олія — 1 ст. л;
- соєвого соусу — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
Перець очистити від плодоніжки та насіння, порізати соломкою. Огірок почистити і теж порізати тонкою соломкою. Помідор порізати кубиками, часник подрібнити через прес або дрібно нарізати. Зелень дрібно порубати. М'ясо теж нарізати соломкою.
Усі інгредієнти змішати в мисці, заправити сумішшю оливкової олії та соєвого соусу, перемішати. За необхідності посолити за смаком.
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