Здорове харчування: салат з авокадо і червоною рибою
Салати з авокадо та червоною рибою дуже популярні в усьому світі. Продукти добре поєднуються між собою, а також містять велику кількість білка, вітамінів, магнію та кальцію.
Салат з авокадо та червоною рибою — це поєднання ніжних текстур і вишуканих смаків, яке ідеально пасує до святкового столу або особливого випадку. Багатий на корисні жири авокадо та смачна червона риба створюють гармонійну страву, яка потішить як гурманів, так і любителів здорового харчування, пише Оbozrevatel.
Рецепт салату з авокадо та червоною рибою
Інгредієнти:
- червона риба (наприклад, лосось або форель) — 200 г;
- стигле авокадо — 1 штука;
- зелений салат (за вибором) — 100 г;
- цибуля червона — 1/2 штуки;
- оливкова олія extra virgin — 3 столові ложки;
- лимонний сік — 2 столові ложки;
- гірчиця — 1 чайна ложка;
- сіль і чорний мелений перець — за смаком;
- зелень (кріп, петрушка) — для прикраси.
Приготування:
- Наріжте червону рибу на тонкі скибочки. Авокадо очистіть від шкірки та кісточки, наріжте часточками.
- Червону цибулю дрібно наріжте. Салатне листя промийте, обсушіть і порвіть на зручні шматочки.
- Для заправки змішайте оливкову олію, лимонний сік і гірчицю. Додайте сіль і перець за смаком.
- У великій салатниці викладіть інгредієнти шарами: спочатку салат, потім цибулю, скибочки авокадо і червоної риби.
- Перед подачею полийте салат заправкою й акуратно перемішайте.
- Прикрасьте готовий салат свіжою зеленню.
Цей салат з авокадо та червоною рибою матиме елегантний вигляд на вашому столі та вразить гостей своїм вишуканим смаком. Страва ідеально підходить для тих, хто цінує поєднання простоти, здоров'я та смаку.
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