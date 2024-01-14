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Здорове харчування: салат з авокадо і червоною рибою

Тетяна Ковальчук
Фото: all-cook.com | Салат з авокадо та червоною рибою

Салати з авокадо та червоною рибою дуже популярні в усьому світі. Продукти добре поєднуються між собою, а також містять велику кількість білка, вітамінів, магнію та кальцію.

Салат з авокадо та червоною рибою — це поєднання ніжних текстур і вишуканих смаків, яке ідеально пасує до святкового столу або особливого випадку. Багатий на корисні жири авокадо та смачна червона риба створюють гармонійну страву, яка потішить як гурманів, так і любителів здорового харчування, пише Оbozrevatel.

Рецепт салату з авокадо та червоною рибою

Інгредієнти:

  • червона риба (наприклад, лосось або форель) — 200 г;
  • стигле авокадо — 1 штука;
  • зелений салат (за вибором) — 100 г;
  • цибуля червона — 1/2 штуки;
  • оливкова олія extra virgin — 3 столові ложки;
  • лимонний сік — 2 столові ложки;
  • гірчиця — 1 чайна ложка;
  • сіль і чорний мелений перець — за смаком;
  • зелень (кріп, петрушка) — для прикраси.

Приготування:

  1. Наріжте червону рибу на тонкі скибочки. Авокадо очистіть від шкірки та кісточки, наріжте часточками.
  2. Червону цибулю дрібно наріжте. Салатне листя промийте, обсушіть і порвіть на зручні шматочки.
  3. Для заправки змішайте оливкову олію, лимонний сік і гірчицю. Додайте сіль і перець за смаком.
  4. У великій салатниці викладіть інгредієнти шарами: спочатку салат, потім цибулю, скибочки авокадо і червоної риби.
  5. Перед подачею полийте салат заправкою й акуратно перемішайте.
  6. Прикрасьте готовий салат свіжою зеленню.

Цей салат з авокадо та червоною рибою матиме елегантний вигляд на вашому столі та вразить гостей своїм вишуканим смаком. Страва ідеально підходить для тих, хто цінує поєднання простоти, здоров'я та смаку.

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