Прибуткова пам'ятка: скільки "заробляє" знаменитий фонтан Треві в Римі

Туристи кидають монетки в знаменитий фонтан, дотримуючись давньої традиції. І в той момент, як монета опиняється на дні, вона належить місту.

Монети, кинуті у фонтан Треві в Римі, — це більше, ніж просто побажання повернутися в це місто. Нічого, крім грошей, у фонтан кидати не можна. У Римі ретельно охороняють пам'ятки. Усі гроші, які опиняються в знаменитому фонтані, належать місту і використовуються на благо. І, треба сказати, це досить значна сума, пише Wise Geek.

Римський фонтан Треві — шедевр бароко, що примикає до фасаду палацу Palazzo Poli, відомий тим, що приваблює відвідувачів, які загадують бажання і кидають монети в його воду. Згідно з повір'ям, одна монетка, кинута у фонтан Треві, допоможе повернутися в Рим ще раз. Дві монети обіцяють любовну зустріч, три — допоможуть знайти другу половинку. Монети необхідно кидати стоячи спиною до фонтану.

Щодня зі знаменитого фонтану Треві дістають близько 3500 доларів, що становить приголомшливі 1,7 мільйона доларів на рік.

З фонтану Треві дістають купу монет

Гроші з фонтану Треві збирають і запечатують у мішки, після чого відправляють на перерахунок і конвертацію в євро (туристи часто кидають монетки зі своїх рідних країн).

З 2001 року місто Рим жертвує гроші, зібрані від фонтану Треві, католицькій благодійній організації Caritas. Фонди допомогли бідним жителям італійської столиці за допомогою програм соціальної допомоги, таких як безкоштовні їдальні та притулки для бездомних. Монети Фонтану Треві становлять приблизно 15% річного бюджету благодійної організації.

Однак розбіжності розгорілися 2019 року, коли у витоку документу вказувалося, що міська рада під керівництвом мера Вірджинії Раджі планувала використати гроші, зібрані від фонтану Треві, для поліпшення інфраструктури Риму.

Avvenire, італійська щоденна газета, пов'язана з католицькою церквою, опублікувала статтю про ці плани, заявивши, що малозабезпечені громади міста сильно постраждають без фінансування з боку "Карітас". Мер відступилася, заявивши, що єдина запланована зміна полягала в тому, що міська влада тепер буде фізично збирати і очищати гроші, але кошти, як і раніше, передаватимуться благодійній організації для їхньої життєво важливої роботи.

Цікаві факти про фонтан Треві:

Легенда свідчить, що якщо кинути монету через плече у фонтан Треві, одного разу ви повернетеся у Вічне місто.

Фонтан з'явився в таких фільмах, як "Римські канікули", "Три монети у фонтані" і "Солодке життя".

Культова сцена з фільму "Солодке життя"

Фонтан Треві здавна був привабливим місцем для охочих скупатися. У 2019 році чоловіка заарештували й оштрафували після того, як він вирішив скупатися у фонтані голяка. Інцидент був знятий на відео і розміщений у соціальних мережах туристами.

Фонтан Треві, спроектований архітектором Нікола Сальві, був побудований між 1732 і 1762 роками. Зроблений із травертину, він має висоту 86 футів (26,3 м) і ширину 161,3 фута (49,15 м). У центрі уваги знаходиться статуя бога Океану. Ніколо Сальві помер до закінчення будівництва. Проєкт завершили інші зодчі. Папа Климент XIII відкрив скульптурний фонтан для публіки 1762 року.

Основна версія свідчить, що фонтан називається Треві, оскільки він розташований на стику трьох доріг — Via Poli, Via delle Muratte, Via della Stamperia. Італійською назва фонтану звучить як Fontana di Trevi, що буквально означає "фонтан трьох вулиць" (tre vie).

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