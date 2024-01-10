Як вибрати якісну заморожену скумбрію: прості правила від експертки

Неякісна скумбрія гірчить, втрачає свою форму під час приготування і може загрожувати харчовим отруєнням. Щоб цього не сталося, необхідно знати всього кілька простих правил.

Купівля замороженої скумбрії в рибному магазині або супермаркеті може стати справжньою лотереєю. Часто, купивши красиву і пружну на вигляд рибу, ми, розморозивши її, отримуємо щось безформне, що під час запікання має зовсім немов порох. Як уникнути помилок під час вибору риби, розповіла експертка зі швидкої та смачної їжі, амбасадорка проєкту Джеймі Олівера в Україні Дар'я Дорошкевич на своїй сторінці в Instagram.

За словами Дорошкевич, краще купувати саме заморожену скумбрію, тому що умовно свіжа — це та сама розморожена, але перевірити її на свіжість ви вже не зможете.

Три правила під час купівлі замороженої скумбрії

Подивіться на форму скумбрії . Якщо ви бачите, що її тулуб дуже сильно викривлений у хребті або районі хвоста, і так відбувається не тільки з однією скумбрією в ящику або морозилці, а з багатьма, — це може означати, що така скумбрія під час транспортування або зберігання розморожувалася, а потім знову заморожувалася. Пам'ятайте: повторне заморожування може призвести до харчового отруєння.

. Якщо ви бачите, що її тулуб дуже сильно викривлений у хребті або районі хвоста, і так відбувається не тільки з однією скумбрією в ящику або морозилці, а з багатьма, — це може означати, що така скумбрія під час транспортування або зберігання розморожувалася, а потім знову заморожувалася. Пам'ятайте: повторне заморожування може призвести до харчового отруєння. Перевірте скумбрію на наявність жовтих плям. Такі плями говорять про те, що скумбрія давно зберігається і вже може гірчити.

плям. Такі плями говорять про те, що скумбрія давно зберігається і вже може гірчити. Перевірте скумбрію на пошкодження. Коли скумбрія довго зберігається, її шкіра справляє враження висохлої, а хвостик виглядає потрісканим. Таку скумбрію купувати не варто.

Й остання порада від Дорошкевич:

"Якщо є в наявності заморожена скумбрія у вакуумі (промислове пакування, а не пакування на базарі), дуже раджу обирати саме цей варіант. Зазвичай якість такої риби вища".

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