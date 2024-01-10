Ідеальний сніданок: як приготувати оладки на кефірі, щоб вони вийшли пишними

Смачні оладки приготувати просто. Але домогтися того, щоб вони були пишними та ніжними, можна, якщо дотримуватися цих порад.

Особливих секретів у процесі приготування смачних оладок немає. Головне, дотримуватися пропорцій. Подати оладки на кефірі можна на сніданок, оскільки приготування їх триватиме не більше півгодини. Фокус розповість, як їх приготувати.

Для приготування таких оладок слід використовувати кефір жирністю не менше 3,2%. Оладки на кефірі слід смажити на хорошій рафінованій рослинній олії.

Дотримуйтесь балансу: надто рідке тісто буде розтікатися, а надто густе — довго пропікатися. Ідеальне тісто стікатиме з ложки широкою стрічкою.

Сковороду потрібно добре розігріти, а багато олії наливати не треба. Достатньо просто змастити сковороду пензликом.

У тісто для оладок на кефірі зазвичай додають розпушувач: соду, пекарський порошок або і те, й інше. Додавайте цей інгредієнт у тісто в останню чергу, а потім дайте тісту "відпочити" близько 10 хвилин І більше не перемішуйте тісто, щоб воно не осіло.

Оладки на кефірі

Інгредієнти:

кефір 250 мл;

борошно 250 г;

яйце 1 шт;

цукор 2 ст. л.;

сіль 1/3 ч. л.;

сода 1/2 ч. л.;

олія для смаження.

Приготуйте тісто для оладок із кефіром. У велику миску розбийте яйце. Додайте цукор і сіль, злегка збийте вінчиком. Влийте кефір. Головне, щоб він був кімнатної температури. Ретельно перемішайте і поступово додайте просіяне борошно. Добре перемішайте, додайте соду, знову перемішайте і дайте тісту відпочити.

Смажте оладки на середньому вогні до рум'яної скоринки з обох боків. На стіл подавайте гарячими.

До таких оладок добре підійдуть мед, шоколадна паста, джеми, варення, сметана, або несолодкий йогурт.

Читайте також:

Неймовірно смачно: як приготувати чудову закуску зі звичайних млинців.

Ідеальні на сніданок: рецепт пишних млинців.

Міні-оладки: рецепт апетитного перекусу для дітей і дорослих.