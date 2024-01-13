Грибний суп Брамборачка: скарб національної чеської кухні

Щоб приготувати чеську Брамборачку, вам знадобляться білі гриби, картопля і трохи кулінарного натхнення.

Брамборачка — це справжній кулінарний шедевр чеської кухні, основа якого готується з двох основних інгредієнтів: білих грибів і картоплі. Рецептів Брамборачки існує дуже багато. Для приготування супу використовують свіжі або сушені гриби, додають різні овочі, вершки або сметану. Тому кожна господиня може експериментувати, щоб знайти свій ідеальний рецепт цієї чеської страви. Але для початку приготуйте Брамборачку за легким, ситним і дуже смачним рецептом, яким поділився сайт Smachno.in.ua.

Інгредієнти:

картопля — 600 г;

білі гриби (свіжі або заморожені) — 400 г;

ріпчаста цибуля — 250 г;

вершкове масло — 50 г;

пшеничне борошно вищого ґатунку — 2 ст. л.;

часник — 2-3 зубчики;

вершки 20% — 200 мл;

майоран — 1 ч. л.;

кмин — 1/2 ч. л;

овочевий / курячий бульйон або вода — 1,3 л;

сіль, чорний мелений перець — за смаком.

Приготування

Крок 1

Очистіть цибулю і наріжте її невеликими кубиками.

Крок 2

У каструлі з товстим дном розтопіть вершкове масло, додайте цибулю і смажте її на повільному вогні до прозорості близько 8-10 хвилин. Потім додайте сушений майоран і кмин, попередньо розтертий у ступці. Продовжуйте смажити ще 2 хвилини.

Крок 3

Додайте борошно до цибулі й обсмажуйте, постійно помішуючи, до золотистого кольору. За потреби додайте ще трохи вершкового масла або соняшникової олії.

Крок 4

Залийте вміст каструлі гарячим бульйоном або водою, добре перемішайте і доведіть до кипіння. Додайте нарізану кубиками картоплю і варіть 5 хвилин.

Крок 5

Додайте гриби, порізані довільними шматочками. Посоліть, поперчіть за смаком і варіть 20 хвилин. Якщо використовуються заморожені гриби, дістаньте їх заздалегідь, дайте відтанути, промийте, відкиньте на друшляк і дайте добре стекти.

Крок 6

Додайте подрібнений часник і вершки, за потреби досоліть суп, доведіть до кипіння і зніміть з вогню.

Суп Брамборачка готовий. Подавайте його гарячим разом зі свіжим хлібом із хрусткою скоринкою.

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