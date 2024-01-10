Грецький йогуртовий бісквіт: як приготувати ідеальну випічку до чаю
Цей бісквіт готується з найпростішого набору продуктів. І він ідеально підходить до чаю.
Грецький йогуртовий бісквіт — це десерт, який можна швидко і легко приготувати. За цим рецептом він виходить дуже м'яким і ніжним. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Їм можна насолоджуватися як є, вмочивши в молоко чи каву або намазавши шматочок улюбленим джемом чи вершками. Фактично, його тонкий смак дає змогу поєднувати його з будь-якими добавками.
Грецький бісквіт на йогурті
Інгредієнти:
- 300 г грецького йогурту;
- 3 яйця;
- 150 г цукру;
- 125 г м'якого вершкового масла;
- 240 г борошна;
- 40 г картопляного крохмалю;
- терта цедра 1 лимона;
- 16 г розпушувача;
- цукрова пудра для прикрашання.
Щоб приготувати бісквіт з йогуртом, спочатку збийте вершкове масло з цукром за допомогою електричного або планетарного міксера. Потім додайте яйця і продовжуйте перемішувати.
Додайте грецький йогурт, продовжуючи збивати. Додайте натерту цедру лимона і просіяні та перемішані лопаткою сухі інгредієнти (борошно, картопляний крохмаль і розпушувач).
Вилийте суміш у змащену олією і посипану борошном роз'ємну форму діаметром 22 см і запікайте в розігрітій до 175° духовці приблизно 40-45 хвилин. Дістаньте з духовки і дайте охолонути, перш ніж виймати. Подавайте бісквіт, посипавши його цукровою пудрою.
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