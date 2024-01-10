Грецький йогуртовий бісквіт: як приготувати ідеальну випічку до чаю

Цей бісквіт готується з найпростішого набору продуктів. І він ідеально підходить до чаю.

Грецький йогуртовий бісквіт — це десерт, який можна швидко і легко приготувати. За цим рецептом він виходить дуже м'яким і ніжним. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Їм можна насолоджуватися як є, вмочивши в молоко чи каву або намазавши шматочок улюбленим джемом чи вершками. Фактично, його тонкий смак дає змогу поєднувати його з будь-якими добавками.

Грецький бісквіт на йогурті

Інгредієнти:

300 г грецького йогурту;

3 яйця;

150 г цукру;

125 г м'якого вершкового масла;

240 г борошна;

40 г картопляного крохмалю;

терта цедра 1 лимона;

16 г розпушувача;

цукрова пудра для прикрашання.

Щоб приготувати бісквіт з йогуртом, спочатку збийте вершкове масло з цукром за допомогою електричного або планетарного міксера. Потім додайте яйця і продовжуйте перемішувати.

Додайте грецький йогурт, продовжуючи збивати. Додайте натерту цедру лимона і просіяні та перемішані лопаткою сухі інгредієнти (борошно, картопляний крохмаль і розпушувач).

Вилийте суміш у змащену олією і посипану борошном роз'ємну форму діаметром 22 см і запікайте в розігрітій до 175° духовці приблизно 40-45 хвилин. Дістаньте з духовки і дайте охолонути, перш ніж виймати. Подавайте бісквіт, посипавши його цукровою пудрою.

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