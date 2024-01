Чому взимку потрібно пити більше води: 10 головних причин

Цілком природно, що влітку ми споживаємо набагато більше рідини через спеку, але експерти наполягають на тому, що взимку води слід пити не менше, а навіть більше.

Ні для кого не секрет, що в холодну пору року ми більше часу проводимо в приміщенні і менше рухаємося, що підвищує шанси застудитися. Але замість того, щоб згорнутися калачиком і впадати взимку в сплячку, дізнайтеся спосіб, який допоможе запобігти зимовій нудьзі — пийте більше води. У зимові місяці ви також можете відчувати сильне зневоднення через системи опалення. Експерт поділився 10 причинами, через які вам слід пити більше води взимку. Про це пише Eat This, Not That.

Нехтування гідратацією взимку може призвести до низки проблем зі здоров'ям, включно з ослабленням імунітету та погіршенням здоров'я шкіри. Дієтологиня Керолайн Янг назвала 10 причин, через які вам слід пити більше води взимку.

Взимку організм втрачає більше вологи

Фото: Freepik

Взимку ваше тіло відчуває повішену втрату вологи через сухе повітря. Це явище виникає внаслідок дихання та випаровування через шкіру, тому вкрай важливо компенсувати втрату рідини за рахунок збільшення споживання води.

"Втрата води в організмі може збільшитися в зимові місяці, оскільки всередині наших будинків зазвичай тепліше і сухіше, ніж зовні, що збільшує нашу потребу в рідині", — пояснює Янг.

Вода допомагає збалансувати електроліти

Дослідження показують, що правильна гідратація необхідна для підтримання електролітного балансу навіть узимку. Хоча багато людей думають, що зневоднення виникає тільки в теплі місяці, це не так. Регулярне вживання води може допомогти забезпечити здоровий баланс електролітів для оптимального функціонування нервів і м'язів.

Взимку ви частіше ходите в туалет

Перебування в холодних умовах може призвести до того, що нирки виділятимуть більше сечі, ніж зазвичай, тому питна вода стає особливо важливою для запобігання зневодненню.

Взимку імунітет слабший

Фото: Freepik

Зима — сезон застуд і грипу. Але хороша новина в тому, що вживання більшої кількості H2O може підтримувати оптимальну роботу імунітету, збільшуючи вироблення і рух імунних клітин.

Низькі температури висушують шкіру

Ми всі стикалися з тим, що зимове холодне і сухе повітря висмоктує вологу з поверхні нашої шкіри, залишаючи її сухою і зневодненою. На щастя, вживання більшої кількості води може допомогти зберегти шкіру зволоженою.

"За нижчих температур шкіра часто стає сухішою", — каже Янг. "Пиття великої кількості води може допомогти зволожити шкіру зсередини і запобігти сухості шкіри, яка супроводжується розтріскуванням, дискомфортом, свербінням, подразненням та іншими несприятливими побічними ефектами".

Питна вода допомагає регулювати температуру тіла

"Пиття достатньої кількості води взимку може допомогти регулювати здорову температуру тіла, оскільки гідратація необхідна для здатності організму запобігати переохолодженню", — стверджує Янг.

Підтримка гідратації підвищує терморегуляцію вашого тіла, допомагаючи вам краще адаптуватися до більш холодних температур. Дотримання режиму гідратації може допомогти вашому тілу природним чином зберігати тепло в холодні зими.

Спека в приміщенні зневоднює

Фото: Freepik

Хоча повітря зовні може бути холодним і сухим, системи опалення всередині приміщень можуть ще більше посилити зневоднення. Штучне опалення призводить до сухості повітря, що збільшує втрату води за рахунок дихання й випаровування через шкіру. Тому необхідно пити більше води.

Контроль збільшення ваги

Традиційно, за зиму людина набирає кілька зайвих кілограмів. Однак зневоднення часто можна прийняти за голод, що призведе до переїдання. Підтримання гідратації допоможе вам регулювати апетит, зменшити потяг до їжі та покращити здатність організму розрізняти спрагу та голод.

Організму потрібно більше води, щоб дихати на холоді

За нижчих температур ваша дихальна система працює інтенсивніше і потребує споживання більшої кількості рідини. Крім того, сухе і холодне повітря може бути шкідливим для ваших легенів, а збереження гідратації допомагає підтримувати слизові дихальних шляхів.

Ви не помічаєте, як сильно потієте

Незважаючи на низькі температури, ваше тіло все одно потіє взимку, хоча це менш помітно, ніж у спекотну погоду.

"Нам потрібно пити більше води, ніж ми думаємо, якщо ми тренуємося в холодну погоду, тому що ми потіємо більше, ніж думаємо — вона просто випаровується швидше", — пояснює Янг. "Нам необхідно заповнювати запаси рідини (і електролітів, якщо ми тренуємося інтенсивно або тривалістю понад годину) так само, як і в теплі місяці".

Нагадаємо, 7 причин почати свій день зі склянки теплої води та меду.

Раніше Фокус писав про те, що буде з організмом, якщо пити газовану воду щодня.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.