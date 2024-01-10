15 страв зі святкових залишків у вашому холодильнику

Експерти-кулінари запевняють: проявивши трохи уяви, із залишків святкових урочистостей можна приготувати смачні та прості страви.

Як часто ми схильні викидати залишки їжі, особливо після святкових вечерь, коли готують стільки, щоб кілька днів не готувати. Однак часом залишки в наших холодильниках не тільки стимулюють кулінарну фантазію, а й дають змогу заощадити і продукти, і гроші. Проявивши трохи уяви, з цих залишків можна приготувати смачні та прості страви. Такими рецептами з нами поділилися кулінари французького журналу Сuisineaz.

Екзотичний гратен із тунця

Час підготовки — 10 хвилин, час приготування — 8 хвилин.

Інгредієнти на 2 особи:

натуральний тунець — 1 банка;

кокосове молоко — 1 упаковка;

приготований рис;

болгарський перець — 3 середніх;

імбир — 1 корінь;

апельсиновий сік — 0,5 л;

соєвий соус — за смаком;

панірувальні сухарі;

сіль — трохи.

Усе перемішати, викласти у форму для запікання, посипати сухарями і поставити в мікрохвильову піч на 8 хвилин на сильному грилі. Вуаля — готово!

Фото: pinterest.com

Спагеті з трьома сирами

Залишки макаронів і сиру — чудове поєднання, а ось збагатити страву може обсмажений копчений бекон. Час підготовки — 10 хвилин, час приготування — 10 хвилин.

Інгредієнти на 4 особи:

спагеті — 250 г;

моцарела — 1 кулька;

сир рокфор — 1 невеликий шматочок;

твердий тертий сир — 100 г;

оливкова олія — 1 ст. л.;

еспелет перець — за смаком;

яйця — 3 шт;

сіль, перець — за смаком.

У воці розігрійте олію, додайте макарони, трохи обсмажте.

Наріжте сир невеликими шматочками, потім додайте по одному яйця, швидко їх перемішуючи. Посипте дрібкою перцю еспелет, невеликою кількістю солі та перцю.

Фото: pinterest.com

Експрес-торт рататуй

Час підготовки — 15 хвилин, час приготування — 45 хвилин.

Інгредієнти на 8 осіб:

борошно — 150 г;

залишки рататуя — 250 г;

яйця — 3 шт.;

оливкова олія — 8 мл;

молоко — 12,5 мл;

порошок для випічки — 1 ст. л.;

твердий тертий сир — 100 г;

сіль, перець — за смаком.

Розігрійте духовку до 180°C.

Змішайте яйця, борошно, дріжджі, олію та молоко в салатниці. Потім додайте тертий сир, потім рататуй і ще раз перемішайте.

Вилийте тісто в заздалегідь змащену олією форму. Випікати 45 хвилин. Дайте охолонути, перш ніж виймати з форми.

Фото: pinterest.com

Клубний сендвіч із некруто звареним яйцем і залишками курки

Час підготовки — 15 хвилин, час приготування — 17 хвилин.

Інгредієнти на 2 особи:

цільнозерновий хліб для сендвічів — 6 скибочок;

куряча грудка — 0,5 кг;

помідор — 1 шт.;

яйце — 2 шт.;

листя салату — 6;

майонез.

Яйця варіть 9 хвилин у киплячій воді, потім охолодіть під водою та очистіть. Наріжте їх кружальцями. Помідор вимийте та наріжте скибочками. Промийте та осушіть салат.

Курячу грудку порвіть. Обсмажте бекон на сковороді з антипригарним покриттям на сильному вогні, потім промокніть паперовим рушником.

Підсмажте скибочки хліба для сендвічів у тостері. Намажте скибочку бутербродного хліба майонезом, потім покладіть листок салату, кілька скибочок помідора, шматочки курки та накрийте другою скибочкою хліба.

Намазати майонезом, потім викласти салат, помідори, некруто зварене яйце і бекон. Закрийте третьою скибочкою хліба, намазаною майонезом.

Розріжте під кутом, щоб вийшли два трикутники, і затисніть дерев'яною шпажкою.

Фото: pinterest.com

Гратен із залишками рататуя

Час підготовки — 10 хвилин, час приготування — 45 хвилин.

Інгредієнти на 6 осіб:

консервований рататуй — 250 г;

картопля — 250 г;

молоко — 250 мл;

сметана — 3 ст. л.;

твердий тертий сир — 100 г;

сіль, перець — за смаком.

Розігрійте духовку до 180°. Очистіть і наріжте картоплю скибочками. Викладіть їх у форму для запікання. Накрийте картоплю рататуєм. Додайте молоко, крем-фреш і тертий сир. Усе посолити та поперчити.

Випікати 45 хвилин, перевіряючи готовність. Подавайте гарячим.

Фото: pinterest.com

Домашні котлети з курки та овочів

Час підготовки — 5 хвилин, час приготування — 10 хвилин.

Інгредієнти на 4 особи:

курка — 1 середня;

суміш овочів;

яйце — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

борошно;

олія.

За допомогою виделки відокремте м'ясо від кісточок і помістіть його у чашу блендера. Додайте овочі, потім усе подрібніть. Отримане таким чином тісто вилийте в салатник.

Розбийте яйце і додайте його в тісто. Усе перемішайте. Перетворіть їх на фрикадельки. Насипте борошно в глибоку тарілку, обваляйте фрикадельки у борошні. Налийте олію в сковороду на середньому вогні, потім обсмажте фрикадельки.

Подавайте негайно.

Фото: pinterest.com

Міні-кіш із залишками рататуя

Час підготовки — 10 хвилин, час приготування — 20 хвилин.

Інгредієнти на 4 особи:

пісочне тісто — 200 г;

залишки приготованого рататуя;

яйце — 1 шт.;

твердий тертий сир.

Розігрійте духовку до 220°. Розкачайте пісочне тісто і розріжте його на чотири коржі такого ж розміру, як і форми для тарталеток. Помістіть коржі тіста в заздалегідь змащені маслом форми для тарталеток.

Змішайте рататуй із яйцем і тертим сиром. Розкладіть суміш по тарталетках.

Випікати 20 хв. Подавати можна і гарячим, і холодним.

Фото: pinterest.com

Омлет із залишками рататуя

Час підготовки — 10 хвилин, час приготування — 7 хвилин.

Інгредієнти на 2 особи:

залишки рататуя — 250 г;

яйце — 4 шт.;

оливкова олія;

сіль, перець — за смаком.

У мисці збийте яйця виделкою, потім додайте сіль і перець. У каструлі прогрійте рататуй кілька хвилин, не додаючи жиру. Нагрійте трохи оливкової олії у великій сковорідці та викладіть туди рататуй, потім збиті яйця.

Використовуючи дерев'яну ложку, розподіліть збиті яйця по сковороді, перш ніж вони застигнуть. За бажання приправте і залиште на вогні доти, доки омлет не приготується, але залишиться трохи тягнучим.

Подавайте негайно.

Фото: pinterest.com

Лазанья із залишками рататуя

Час підготовки — 15 хвилин, час приготування — 40 хвилин.

Інгредієнти на 4 особи:

листи лазаньї;

фарш м'ясний — 600 г;

залишки рататуя — 500 г;

цибуля — 2 шт.;

легкі вершки — 20 мл;

тертий пармезан — 100 г;

базилік;

оливкова олія;

сіль, перець — за смаком.

Очистіть і наріжте цибулю. Нагрійте 1 ст. л. оливкової олії на сковороді. Обсмажте цибулю 2-3 хвилини. Додайте м'ясо і готуйте 5 хвилин. Посоліть, поперчіть, додайте нарізаний базилік, потім добре перемішайте. Зніміть із вогню.

Розігрійте духовку до 210°. Злегка змастіть маслом форму для запікання. На дно форми покладіть шар листів лазаньї. Накрийте шаром м'яса та цибулі, потім шаром рататуя. Зверху покладіть новий шар листів лазаньї. Знову накрийте шаром м'яса та цибулі, потім шаром рататуя. Повторюйте операцію, поки інгредієнти не закінчаться, закінчуючи листами лазаньї.

Покрийте рідкими вершками і тертим пармезаном. За бажання додайте приправу. Випікайте 40 хвилин. Дайте охолонути, коли дістанете з духовки.

Фото: pinterest.com

Макаронний гратен із залишками м'яса

Час підготовки — 15 хвилин, час приготування — 33 хвилини.

Інгредієнти на 4 особи:

макарони — 450 г;

залишки вареного м'яса — 150 г;

твердий тертий сир;

томатний соус — 25 мл;

цибуля — 1 шт.;

прованські трави;

олія;

волоський горіх — 1 шт.;

сіль, перець — за смаком.

Розігрійте духовку до 180°C. Зваріть макарони в киплячій підсоленій воді, потім злийте їх. Додайте шматочок вершкового масла і добре перемішайте. Додайте тертий сир, почекайте, потім додайте нарізане м'ясо.

Очистіть і наріжте цибулю, обсмажте її на сковороді з невеликою кількістю оливкової олії. Додайте м'ясний і томатний соуси, сіль, перець, прованські трави і тушкуйте 3 хвилини.

У глибоку форму для запікання викладіть шар макаронів із сиром (дно форми не має бути видно). Зверху викладіть м'ясо з помідорами. Пасту, що залишилася, викладіть на м'ясо. Зверху додайте тертий сир і запікайте 30 хвилин. Подавайте як є або із салатом.

Фото: pinterest.com

Залишки рагу каррі

Час підготовки — 10 хвилин, час приготування — 5 хвилин.

Інгредієнти на 4 особи:

раковини гребінців — 4 шт.;

залишки тушкованого м'яса;

каррі;

твердий тертий сир.

Розігрійте духовку до 180°. Змішайте залишки рагу, обсмажте на сковороді протягом 2 хвилин, додайте трохи каррі, наповніть гребінці, посипте сиром і запікайте 3 хвилини.

Фото: pinterest.com

Експрес-піца із залишками рататуя

Час підготовки — 10 хвилин, час приготування — 35 хвилин.

Інгредієнти на 4 особи:

тісто для піци — 1 корж;

томатна паста — 20 мл;

залишки рататуя — 500 г;

твердий тертий сир — 100 г;

оливкова олія;

сіль, перець — за смаком.

Розігрійте духовку до 210°. Викладіть тісто для піци на деко, застелене пергаментним папером. Покрийте його томатною пастою. Зверху викладайте рататуй, потім тертий сир. Полийте оливковою олією, сіллю і перцем.

Випікайте піцу близько 35 хвилин.

Фото: pinterest.com

Парментьє із залишками курки

Час підготовки — 14 хвилин, час приготування — 1 година.

Інгредієнти на 4 особи:

залишки курки — 400 г;

картопля — 1 кг;

масло — 25 г;

молоко — 25 мл;

твердий сир;

сіль, перець — за смаком.

Розігрійте духовку до 200°. Вимийте та очистіть картоплю. Варіть їх 30 хвилин, потім злийте воду і покладіть у блендер, щоб подрібнити в пюре. Додайте олію і молоко, приправте сіллю і перцем.

Залишки курки подрібнити. У форму для запікання викладаємо шар пюре, потім залишки курки і новий шар пюре.

Посипте сиром і запікайте 30 хвилин.

Фото: pinterest.com

Помідори, фаршировані залишками тушкованого м'яса

Час підготовки — 20 хвилин, час приготування — 1,5 години.

Інгредієнти на 6 осіб:

помідори — 6 шт;

приготоване рагу — 300 г;

ковбаса — 300 г;

цибуля — 2 шт.;

петрушка;

панірувальні сухарі;

яйце — 1 шт.;

сіль, перець — за смаком.

Розігрійте духовку до температури до 180°. Наріжте м'ясо, видаліть серцевину з помідорів і залиште м'якоть. Очистіть і наріжте цибулю. У сковороді на повільному вогні нагрійте 1 ст. л. оливкової олії. Додайте м'якоть помідора і дайте настоятися. Додайте ковбасу, нарізану петрушку, панірувальні сухарі та ціле яйце.

Заливаємо помідори цією сумішшю. Запікати близько 1,5 години залежно від розміру помідорів.

Фото: pinterest.com

Залишки індички та сиру чеддер

Час підготовки — 10 хвилин, час приготування — 25 хвилин.

Інгредієнти на 4 особи:

грудка індички — 400 г;

чеддер, нарізаний кубиками — 100 г;

пармезан тертий;

яйце — 6 шт.;

сметана — 20 мл;

масло — 15 г;

масло — 30 мл;

естрагон — 1 букетик;

сіль, перець — за смаком.

Розігрійте духовку до 180°. Посоліть і поперчіть шматочки індички, потім змастіть їх олією. На сковороді з антипригарним покриттям обсмажте їх протягом 3-4 хвилин на слабкому вогні до золотистого кольору. Розподіліть шматочки індички в змащеній олією формі. Накрийте кубиками чеддеру.

У мисці розбийте яйця і змішайте віночком 6 жовтків і 4 білки зі сметаною, нарізаним листям естрагону і пармезаном. Додайте сіль і перець. Вилийте вміст у форму. Випікайте 20 хвилин.

Подавайте гарячим із салатом.

Нагадаємо, Фокус писав, що кассула — одна з найхарактерніших страв міланської та ломбардської кухні, ситне зимове рагу, приготоване зі свинини та капусти. При цьому рецепт касули нескладний, хоча процес трохи трудомісткий.