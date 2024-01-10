Філолог розповів, як правильно говорити: їхати "на автобусі" чи "автобусом" (відео)

Олександр Авраменко навів коректні приклади висловлювань. Мовознавець також розкрив особливості вживання іноземних слів.

Український філолог Олександр Авраменко відповів, як правильно говорити про пересування на транспорті, не порушуючи норм мови. Про це відомий педагог розповів в одному зі своїх мініуроків.

Часто виникає запитання: як правильно висловлюватися: їхати "на автобусі" чи "автобусом", пливти "човном" чи "на човні". За словами популяризатора мови, обидва варіанти будуть правильними.

Втім, зазвичай мовознавці радять віддавати перевагу варіанту з орудним відмінком без прийменника:

їхати автобусом;

летіти літаком;

пливти човном.

Щодо пересування за допомогою метро, то Олександр Авраменко говорить, що це запозичене та незмінне слово, тому до нього додається прийменник "на":

їхати на метро.

Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — відомий педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми мініуроками, у яких навчає говорити без помилок, викорінюючи суржик.

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