Бігос із грибами та чорносливом: дуже смачна страва польської кухні

Бігос — це чудовий вибір для ситного й ароматного обіду чи вечері. І хоча його приготування не можна назвати швидким, воно не потребує великих зусиль, а результат точно того вартий.

Бігос — це напрочуд ароматна та насичена страва польської кухні, яку готують зі свіжої та квашеної капусти, свинячих реберець, чорносливу та грибів. Це традиційно зимова ситна страва. До того ж вважається, що після заморожування бігос стає тільки смачнішим, тому в Польщі його часто готують у великих кількостях і порційно заморожують. Рецептом цієї смачної страви поділився сайт Smachno.in.ua.

Існує кілька варіацій рецепта бігоса, які історично склалися в різних соціальних верствах. Мисливці зазвичай готували бігос із м'ясом дичини або кабана, багатії додавали телятину і всілякі копченості, а у бідняків і студентів у казанку можна було знайти теляче м'ясо або пару сосисок. Незмінною була тільки капуста, яку могли томити на повільному вогні кілька днів.

Інгредієнти:

свинина (ребра) — 400 г;

квашена капуста — 500 г;

свіжа білокачанна капуста — 500 г;

сушені гриби (білі) — велика жменя;

чорнослив в'ялений — 100 г;

ріпчаста цибуля — 200 г;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

рослинна олія або смалець — для смаження.

Приготування

Крок 1

Замочіть гриби у воді на півтори години, щоб вони розм'якли. Після цього добре їх промийте та відіжміть.

Крок 2

Цибулю наріжте півкільцями або кубиком.

Крок 3

М'ясо розділіть на шматки середнього розміру.

Крок 4

Квашену капусту відіжміть від соку і, за бажанням, трохи подрібніть.

Крок 5

Білокачанну капусту нашаткуйте.

Крок 6

На середньому вогні в казані або каструлі з товстим дном обсмажте цибулю на рослинній олії приблизно 5 хвилин.

Крок 7

Додайте м'ясо і смажте 20 хвилин, час від часу помішуючи.

Крок 8

Додайте квашену капусту, трохи води (100-150 мл), накрийте кришкою і тушкуйте 15-20 хвилин на повільному вогні.

Крок 9

Додайте нашатковану білокачанну капусту, посоліть, накрийте кришкою і тушкуйте, періодично помішуючи, поки капуста не стане м'якою.

Крок 10

Додайте гриби, тушкуйте під кришкою близько 1,5 години, додаючи воду за потреби.

Крок 11

Додайте вимитий чорнослив, перемішайте, накрийте кришкою і тушкуйте ще 30 хвилин.

Подавайте Бігос гарячим зі свіжим хлібом і зеленню.

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