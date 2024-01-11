"Півострів" чи "пів острів": як правильно писати слова з числівником (відео)

Новий правопис української мови змінює правила гри. Втім, важливо звертати увагу на відмінок іменника.

Український філолог Олександр Авраменко відповів, як правильно писати слова з числівником "пів". Про це відомий мовознавець розповів в одному зі своїх експрес-уроків.

Раніше "пів" практично завжди писали разом або через дефіс з іншими словами. Проте згідно з нормами нового правопису української мови, числівник "пів" (а це слово позначає половину чогось) завжди варто писати окремо з іменниками в родовому відмінку (кого? чого?):

пів яблука (половина яблука);

пів Києва (половина Києва);

пів острова (половина острова).

Проте разом "пів" пишемо з іменниками в називному відмінку (хто? що?):

північ, південь, півострів.

Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — відомий педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми експрес-уроками, у яких навчає людей говорити без помилок, викорінюючи суржик. Він також видає книги для підготовки до іспитів.

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