"Півострів" чи "пів острів": як правильно писати слова з числівником (відео)
Новий правопис української мови змінює правила гри. Втім, важливо звертати увагу на відмінок іменника.
Український філолог Олександр Авраменко відповів, як правильно писати слова з числівником "пів". Про це відомий мовознавець розповів в одному зі своїх експрес-уроків.
Раніше "пів" практично завжди писали разом або через дефіс з іншими словами. Проте згідно з нормами нового правопису української мови, числівник "пів" (а це слово позначає половину чогось) завжди варто писати окремо з іменниками в родовому відмінку (кого? чого?):
- пів яблука (половина яблука);
- пів Києва (половина Києва);
- пів острова (половина острова).
Проте разом "пів" пишемо з іменниками в називному відмінку (хто? що?):
- північ, південь, півострів.
Олександр Авраменко — відомий педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми експрес-уроками, у яких навчає людей говорити без помилок, викорінюючи суржик. Він також видає книги для підготовки до іспитів.
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