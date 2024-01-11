Як врятувати зівявшу зелень або овочі за одну ніч - корисний лайфхак на всі випадки життя

Часто придбавши зелень в магазині ми відправляємо її до холодильника, де вона може пролежати невизначений час. Однак при потребі ми одразу ідемо шукати свої збереження. Звісно за цей час свіжа зелень втрачає свій зовнішній та товарний вигляд. Але ви не сумуйте, якщо вона не зіпсувалася, їй можна повернути привабливий вигляд скориставшись лайфхаком.

Шеф-кухар Олександр Огороднік, який працює в ресторані, поділився досвідом, як можна дати друге життя зелені та овочам, які вже підів’яли.

Виявляється нічого складного у відновлені зовнішнього вигляду зелені немає. Для цього знадобиться всього лише два інгредієнти — холодна вода з льодом та дрібка солі. Ну, і звісно сама зелень.

Спосіб застосування

Крок 1

Беремо місткість з холодною водою. До неї кладемо зелень, а також додаємо лід.

Крок 2

Туди ж додаємо дрібку солі. Закриваємо контейнер кришкою і залишаємо на декілька годин, або ж і на всю ніч.

Вже наступного дня ваша зелень набереться нових сил і матиме привабливий, товарний вигляд.

Олександр Огороднік відзначає, що даний лайфхак можна застосовувати не лише для зелені, а й для овочів, наприклад, зів’ялої моркви, чи перчика.

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