Як приготувати ідеальну смажену картоплю - рецепт, який варто повторити вдома

Смажена картопля — це популярна страва та гарнір, який часто можна побачити на столі кожної української сім’ї. Хтось смажить картоплю на салі, хтось з додаванням грибів чи м’яса, а дехто любить, щоб не було нічого зайвого.

Однак, часто господині стикаються з поширеною проблемою, що картопля злиплася, або розімліла. Шефкухар з досвідом Олександр Огороднік поділився корисним лайфхаком, який допоможе приготувати ідеальну смажену картоплю.

Інгредієнти на одну середню пательню (орієнтовно 2 порції) :

4-5 середніх картоплини;

1 середня цибулина;

гриби (за бажанням);

1 зубчик часнику;

кріп, петрушка;

сіль, перець;

олія для смаження.

Фото: Соцсети

Спосіб приготування

Крок 1

Картоплю почистити, помити та нарізати середніми шматочками — кільцями, напівкільцями чи соломкою, за бажанням.

Крок 2

Картоплю після нарізання потрібно залити кип’яченою водою, перемішати та залишити на 1 хвилину у воді.

Крок 3

Картоплю дістати з води та просушити паперовим рушничком.

Крок 4

Якщо ви плануєте готувати картоплю з грибами чи м’ясом, тоді першими варто приготувати їх. Обсмажити на пательні грибочки до готовності, або ж м’ясо і зняти з вогню. Пательню мити не потрібно, туди ж відправте смажитися картопельку.

Крок 5

Смажимо картоплю на середньому вогні протягом 10 хвилин помішуючи кожні 2 хвилини.

Крок 6

Після 10 хв смаження картоплі, додати цибулю і смажити до готовності.

Крок 7

В кінці додати попередньо обсмажені гриби, мілко подрібнений часник, зелень та спеції.

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