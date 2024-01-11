Салат із кальмарами, яйцями та свіжими огірками: швидкий рецепт без майонезу
Салат приготувати дуже просто. Він припаде до смаку любителям морепродуктів. По грошах також виходить бюджетним.
Салат із кальмарами — це вишукана і легка страва, яка чудово підходить для святкового столу або особливого випадку. Поєднання ніжних кальмарів з овочами та ароматною заправкою робить цей салат не тільки смачним, а й красивим на вигляд, пише Seleznev.
Салат із кальмарами
Інгредієнти:
- кальмари (очищені) — 300 г;
- свіжі огірки — 2 штуки;
- цибуля ріпчаста — 1 головка;
- яйця курячі варені — 3 штуки;
- салатне листя (за вибором) — 100 г;
- сік лимона — 2 столові ложки;
- олія оливкова — 3 столові ложки;
- сіль і чорний мелений перець — за смаком;
- зелень для декорування.
Приготування:
1 Опустіть кальмари в киплячу воду на 2-3 хвилини, потім швидко охолодіть у холодній воді. Наріжте їх тонкими смужками.
2. огірки наріжте тонкими скибочками, цибулю дрібно наріжте. Яйця відваріть, остудіть і наріжте на шматочки або часточки.
3. Змішайте оливкову олію та лимонний сік. Додайте сіль і перець за смаком.
4. У салатниці покладіть інгредієнти шарами: спочатку салатне листя, потім огірки, цибулю, кальмари та яйця. За бажання шари можна повторити.
5. Перед подачею полийте салат заправкою й акуратно перемішайте.
6. Прикрасьте готовий салат свіжою зеленню.
Цей салат із кальмарами має прекрасний смак і яскравий зовнішній вигляд, що робить його ідеальним вибором для святкового застілля або особливої вечері.
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