Смачна італійська вечеря: простий рецепт різото з куркою та грибами

Різото — це і не каша, не паелья, і не плов. Це особливий спосіб приготування рису, придуманий італійцями.

Різото — це більше, ніж просто рис. Це частинка італійської культури. Почали говорити про різотто як про особливу страву з унікальним способом приготування і своїм рецептом тільки в XIX столітті. Є багато рецептів різотто, але у всіх одне спільне — це особливий спосіб готування рису. А ось добавки можуть бути різні. До речі, спробуйте різото з куркою та грибами за рецептом, яким поділився сайт Smachno.in.ua. Це дуже смачно!

Коли робите різото, важливо вибрати правильний рис. Потрібен той, що містить багато крохмалю, наприклад, Арборіо — його часто радять кухарі.

Ще одна тонкість — це бульйон. Для різото потрібен гарний, "правильний" бульйон — із птиці, м'яса чи риби. Головне, щоб він був свіжим і не надто міцним, щоб не заглушити смак рису.

І пам'ятайте про сіль. Під час готування рису в різото сіль не додають, бо в бульйоні та сирі її і так достатньо.

Інгредієнти:

куряче філе — 250 г;

гриби — 250 г;

рис Арборіо — 250 г;

курячий, грибний або овочевий бульйон — 800-900 г;

біле сухе вино — 100 мл;

сир пармезан — 60 г;

цибуля — 150 г;

оливкова олія — 3 ст. л.;

вершкове масло — 2 ст. л.;

зелень петрушки — 1 пучок;

сіль, чорний мелений перець — за смаком

Приготування

Крок 1

Цибулю поріжте кубиками, гриби пластинками, а куряче філе — на невеликі шматочки.

Крок 2

На оливковій олії пасеруйте цибулю до прозорості. Збільште вогонь, додайте м'ясо й обсмажуйте 3-4 хвилини, постійно помішуючи, щоб цибуля не підгоріла.

Крок 3

Рис для різото не промивайте. Одразу з пачки додайте в сковорідку, зменшіть вогонь і обсмажуйте 1-2 хвилини.

Крок 4

Влийте в сковорідку вино, перемішайте і готуйте ще кілька хвилин.

Крок 5

Влийте один ополоник бульйону. Готуйте, періодично помішуючи, поки рис не вбере в себе майже всю рідину.

Крок 6

Додайте в сковорідку гриби та ще один ополоник бульйону. Продовжуйте готувати, поки весь бульйон не вбереться в рис, додаючи його в сковороду частинами. У підсумку рис на смак має бути трохи недовареним.

Крок 7

Додайте в сковорідку вершкове масло і тертий сир, перемішайте і зніміть з вогню.

Крок 8

Розкладіть різото по тарілках, посипте зеленню петрушки, чорним перцем і подавайте гарячим.

Є особливі правила хорошого тону, що стосуються того, як їсти різотто. Вважається, що хоч його і подають гарячим, увесь букет смаку різотто розкриває тільки після того, як трохи охолоне. Тому починають їсти страву з країв тарілки, де рис остигає швидше.

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