Що потрібно додати до тіста, щоб пельмені та вареники не розварювалися

Пельмені та вареники — це доволі поширені страви в українській кухні, які допомагають урізноманітнити нашу щоденну їжу. Звісно комусь простіше придбати їх в магазині, одна смак куплених пельменів чи вареників ніколи не зрівняється з домашніми.

Господині з досвідом знають, що для приготування ідеального тіста на пельмені та вареники, яке не розлазиться, варто додавати секретні інгредієнти, пише видання Господинька.

Насправді варіантів приготуванні тіста безліч, хтось це робить на кефірі чи молоці, дехто на воді, а комусь подобається заварне тісто. І кожен з цих варіантів має право на існування. Сьогодні ми вам розповімо, як приготувати ідеальне тісто без яєць, та таке, щоб не розвалювались під час варіння.

Допоможе у цьому лише один інгредієнт. І це звичайний крохмаль. Він здатний не просто зробити тісто еластичним та смачним, а й спокійно може замінити яйця, яких не знайшлося в холодильнику.

Інгредієнти для приготування тіста для пельменів і вареників з додаванням крохмалю:

550 грамів попередньо просіяного пшеничного борошна;

3 столові ложки картопляного крохмалю;

350 мілілітрів води;

сіль (за смаком)

Фото: Скріншот

Спосіб приготування

Крок 1

Підготуйте борошно. Просійте його та додайте до нього крохмаль та сіль.

Крок 2

До отриманої сипучої маси потрібно додати воду кімнатної температури. Робіть це поступово, помішуючи масу. Доведіть суміш до однорідності.

Крок 3

Готове тісто відправте в холодильник. Через годину з тіста можна ліпити вареники чи пельмені.

Варто відзначити, що даний рецепт дозволяє готувати вареники чи пельмені з будь-якою начинкою. Під час варіння воно не злипається і не розвалюється.

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