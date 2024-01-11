Обряд, який допоможе позбутися самотності

Якщо ви готові до стосунків, а досі не зустріли того самого, чи ту саму з якою готові були б будувати сім’ю, відчуваєте потребу в партнері, але його все немає поряд, тоді вам варто знати, що є певні обряди, які допоможуть позбутися самотності.

Таролог та маг з досвідом, яка працює під псевдонімом Ракушка розповіла, про спосіб, як позбутися самотності та знайти своє щастя. Ритуал, яким поділилася таролог краще виконкувти у святковий день, однак можна спробувати й в інші дні.

Крок 1

Це обряд варто виконувати на Святвечір або на Водохреща. Для цього необхідно обрати будь-яку зі своїх старих речей, яку не шкода і спалити її.

Важливо, будьте обережними, робіть це у безпечному місці. Краще всього вийти на вулицю. Якщо ж ви проводите обряд в квартирі, тоді потурбуйтеся про правила безпеки. Підготуйте на всяк випадок відро з водою, щоб швидко затушити вогонь на випадок його розповсюдження.

Крок 2

Після того як річ згорить, варто зібрати невелику кількість попелу, вирвати з голови три волосини та додати трішки свічкового воску. З цих інгредієнтів необхідно сформувати невелику кульку.

Крок 3

Коли настане опівночі, необхідно викинути кульку у вікно, вимовивши слова: "Самотність від себе проганяю, а добро і любов кличу-зазиваю!".

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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