Експерт зі стосунків назвала 7 якостей жінок, від яких чоловіки шаленіють

Єдиного рецепта, як побудувати міцні та довготривалі стосунки в парі, не існує. Однак Луанн Ворд назвала сім якостей, які чоловіки найчастіше хочуть бачити у своїй жінці.

Стосунки між чоловіком і жінкою — тема, яка завжди хвилює обидві статі і змушує знову і знову ставити собі питання, які ж якості цікавлять протилежну стать і допомагають утримувати її інтерес, щоб надалі побудувати успішний союз. Луанн Ворд, експертка зі стосунків із Перта, яка працює з парами понад 25 років, каже, що чоловіки не вибирають партнерів так, як жінки, і "те, що вони цінують, не завжди те, що ви думаєте". Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, не всі чоловіки створені рівними, тому не існує універсального рішення, яке підходить усім, проте є речі, які хвилюють усіх представників сильної статі й потрібні їм у стосунках.

Жіночність

Бути жіночною — не означає бути "феміністкою", стверджує Луанн. Це — можливість бути у своїй "жіночій силі та своїй жіночій енергії".

Один із надійних способів вийти з цієї енергії — почати думати "мені не потрібен чоловік".

Зовнішність

Цей пункт — не лише про фізичну привабливість, зазначає експерт.

"Мова про те, як ви дбаєте про свій будинок, як ви дбаєте про своє здоров'я, як ви дбаєте про себе", — пояснила Ворд.

Контроль над емоціями

Здатність контролювати свої емоції дуже важлива для жінки.

"Будьте раціональні. Бути вразливим — це не те саме, що бути ірраціональним. Вмій говорити про те, що ти відчуваєш, а не просторікувати, шаленіти, звинувачувати і бурчати", — радить Луанн.

Здатність підтримати чоловіка у важку хвилину

"Саме так це звучить — підтримайте їхні цілі, підтримайте їхні мрії, підтримайте їх, коли їм це потрібно", — рекомендує експертка.

Сексуальний потяг

"Я впевнена, що це ні для кого не стало великим сюрпризом", — продовжила Ворд.

Контроль над внутрішніми демонами

Уміння визнати свою неправоту і вибачитися, а не загострювати ситуацію ще більше, допомагає уникнути величезної кількості сварок і проблем.

Доброта і турбота

"Це ваша здатність висловлювати свою вдячність, робити компліменти, казати "дякую"", — зазначила Луанн.

Раніше експертка називала речі, які, на її думку, найменше хвилюють чоловіків у стосунках. У списку опинилися академічні досягнення, громадське життя їхньої партнерки, кар'єра, незалежність, соціальні мережі та кількість підписників в Instagram, матеріальний добробут. Щоправда, у цьому випадку далеко не всі погодилися з нею.

"Я кажу, що сучасного чоловіка хвилює фінансове становище жінки, тому що він не хоче піклуватися про неї матеріально", — прокоментувала одна з підписниць Ворд.

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