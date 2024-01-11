Які кольори одягу омолоджують і приховують недоліки: варто включити в гардероб

Вибір правильного кольору одягу може візуально омолодити й приховати деякі недоліки фігури. Водночас важливо враховувати індивідуальні особливості вашого зовнішнього вигляду й стилю.

Вибір одягу за кольором може істотно вплинути не тільки на ваш зовнішній вигляд, а й на сприйняття оточення. Деякі кольори здатні візуально омолодити й приховати недоліки фігури, надаючи образу свіжості й легкості, повідомляє ТСН.

Ось кілька кольорів і їхніх відтінків, які варто включити у ваш гардероб:

1. Пастельні тони.

Легкі та ніжні пастельні кольори, такі як блакитний, рожевий, лавандовий, м'ятний, ідеально пасують для створення м'якого та молодіжного образу. Вони не перевантажують зовнішність і додають свіжості.

2. Класичний синій.

Цей колір надає впевненості й спокою. Він ідеально підходить для офісного стилю та водночас має досить молодіжний і свіжий вигляд.

3. Ніжно-бежевий.

Бежеві відтінки пасують практично всім. Вони універсальні та легко поєднуються з іншими кольорами. Також бежевий колір допомагає приховати недоліки фігури.

4. Світло-сірий.

Це чудова альтернатива чорному кольору, який може візуально додавати віку. Світло-сірий робить образ м'якшим і повітрянішим.

5. Насичений зелений.

Цей колір має дуже свіжий і омолоджувальний вигляд, особливо в поєднанні з білим або світло-сірим.

6. Яскраві акценти.

Яскраві кольори, як-от червоний або помаранчевий, можуть бути використані в аксесуарах або елементах одягу, щоб привнести в образ яскравості й свіжості.

7. Білий.

Білий колір завжди має свіжий і елегантний вигляд. Він чудово підійде для літніх суконь, блузок і сорочок.

Як правильно вибирати кольори:

Враховуйте ваш кольоротип. Наприклад, холодним кольоротипам пасують сріблясті й сині відтінки, теплим — золотисті й пастельні. Поєднуйте кольори. Не бійтеся експериментувати з поєднаннями різних кольорів і відтінків. Використовуйте колір для корекції фігури. Темні кольори звужують і подовжують фігуру, світлі — розширюють. Підбирайте кольори під настрій. Ваш образ має відображати ваш внутрішній стан.

Зрештою, найголовніше — це почуватися комфортно та впевнено в обраному одязі.

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