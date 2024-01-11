Шість способів використовувати кавову гущу в прибиранні будинку

Хоч кавову гущу зазвичай викидають, її можна використовувати для прибирання. І вона дуже ефективна.

Кавову гущу можна використовувати в саду для відлякування комах і підживлення рослин. Але також її можна використовувати для прибирання. Хоча кавова гуща може мати не так багато застосувань, як інші кухонні продукти, такі як лимон або харчова сода, коли справа доходить до очищення, є кілька витончених прийомів, які дають кавовій гущі друге життя. Про це пише BHG.

Для чищення каструль

Кавова гуща може відчистити жир із каструль і сковорідок. Текстура кави надає їй злегка абразивного ефекту, який допомагає видалити пригорілу їжу з поверхні посуду. Кавова гуща належить до категорії "м'яких абразивів", тому, як і харчову соду, її можна безпечно використовувати навіть на делікатних кухонних поверхнях з антипригарним покриттям. Кава також має природні знежирювальні властивості, тому вона видаляє жирові відкладення.

Щоб використовувати кавову гущу для миття каструль і сковорідок, заповніть каструлю на третину або наполовину теплою мильною водою і додайте гущу. Потім за допомогою неабразивної губки акуратно протріть сковороду мильним розчином. Добре промийте і висушіть, як зазвичай.

Для чищення духовки та решітки для гриля

Знежирювальні та очищувальні властивості кавової гущі також полегшують очищення духовки та решіток гриля, усуваючи жирові відкладення і прилиплу їжу. Змішайте кавову гущу з теплою водою, замочіть у цій воді решітку. Або викладіть суміш на забруднені ділянки духовки. Дайте постояти 45 хвилин і змийте губкою та чистою водою.

Для поглинання неприємних запахів у холодильнику

Навіть найакуратніші та найдоглянутіші холодильники можуть час від часу набувати неприємного запаху. Усунувши причину запаху, поставте в холодильник невелику миску або чашку з сухою кавовою гущею, щоб увібрати стійкі запахи.

Усуньте неприємний запах із рук

Як і у випадку з неприємним запахом у холодильнику, кавова гуща може допомогти нейтралізувати різкі запахи від таких продуктів, як часник і цибуля, на руках. Просто розітріть невелику ложку гущі між долонями, щоб усунути запахи. Як бонус кавова гуща м'яко відлущує ваші руки, видаляючи змертвілу шкіру і роблячи їх м'якшими на вигляд і на дотик.

Видаліть потертості з дерев'яних меблів і підлоги

Коли дерев'яні меблі або підлога подряпані, для відновлення оздоблення можна використовувати кавову гущу. Зробіть густу пасту, змішавши гущу з невеликою кількістю води або рослинної олії, і нанесіть її на потертості. Акуратно втирайте його в ушкоджені ділянки і залиште на 10-15 хвилин. Потім витріть зайву гущу і насухо відполіруйте деревину. За необхідності повторіть процедуру, щоб повністю приховати пошкодження.

Для того щоб прибрати золу з каміна

Якщо ви щасливий володар каміна, то кавова гуща допоможе вам прибрати золу і попіл. Щоб вони не утворювали хмару пилу під час прибирання, перед цією процедурою посипте золу кавовою гущею. Вона обтяжить попіл і золу і її буде легше зібрати і викинути.

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