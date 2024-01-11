Які продукти допоможуть впоратися із зимовою нудьгою: варто включити в раціон

Правильне харчування може значно допомогти в боротьбі із зимовою нудьгою. Включення до раціону певних продуктів допоможе підтримати настрій та енергетику протягом усього зимового періоду.

Зима — це час, коли багато хто з нас схильний до сезонних змін настрою та енергетики. Короткі дні, нестача сонячного світла та холодна погода можуть спричинити відчуття втоми, апатії та навіть депресії. Однак правильне харчування може допомогти впоратися із зимовою нудьгою і підвищити настрій, повідомляє Vgorode.

Список продуктів, які варто включити до свого раціону взимку:

1. Жирні сорти риби.

Омега-3 жирні кислоти, що містяться в жирних рибах, відіграють важливу роль у роботі мозку і можуть сприяти поліпшенню настрою. Приклади таких риб: лосось, скумбрія, оселедець.

2. горіхи та насіння.

Вони багаті на магній, який допомагає знижувати рівень стресу. Особливо корисні волоські горіхи, гарбузове і лляне насіння.

3. Цільнозернові продукти.

Цільнозернові продукти, такі як вівсянка, коричневий рис і кіноа, містять складні вуглеводи, які сприяють виробленню серотоніну — "гормону щастя".

4. Банани.

Ці фрукти містять вітамін B6, який допомагає організму виробляти серотонін і мелатонін — "гормон сну", допомагаючи таким чином нормалізувати сон і настрій.

5. Шоколад.

Темний шоколад із високим вмістом какао може поліпшити настрій завдяки антиоксидантам, що містяться в какао-бобах.

6. Зелені листові овочі.

Шпинат, капуста та інші зелені листові овочі багаті на фолієву кислоту, яка має важливе значення для регулювання настрою.

7. Яйця.

Яйця — чудове джерело вітамінів групи B, особливо B12 і біотину, які необхідні для функціонування нервової системи.

8. Йогурт і кефір.

Продукти з живими культурами бактерій (пробіотики) можуть сприяти поліпшенню травлення і підтримці здоров'я кишківника, що, своєю чергою, позитивно впливає на настрій і загальне самопочуття.

9. Ягоди.

Ягоди, такі як чорниця, полуниця, малина, багаті антиоксидантами і можуть допомогти впоратися зі стресом і поліпшити настрій.

10. М'ясо курки.

Якщо вам неабияк потріпали нерви — зваріть курячий бульйончик. У курячому м'ясі містяться білки, які сприяють підвищенню настрою. Разом із білками наш організм отримує амінокислоту триптофан, яка переробляється в "гормон щастя" — серотонін.

Пам'ятайте, що важливо підтримувати здоровий баланс у харчуванні та не забувати про фізичну активність і достатню кількість сну.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

Читайте також:

Кардіологи назвали найкращі овочі та фрукти, які допоможуть знизити рівень холестерину

Комбінація, що оздоровлює: найкорисніші "суперпродукти" 2024 року

Як зменшити тривогу та депресію: 6 ефективних продуктів для здорової психіки