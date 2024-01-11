Город удома: як виростити помідори на своєму підвіконні

Якщо ви любите помідори, то ви можете виростити їх удома. І отримати смачний урожай не так складно, як здається.

Помідори зазвичай ростуть на городі. А якщо у вас немає городу, то тоді підійде балкон. Але взимку ви можете спробувати виростити помідори і в приміщенні. Не чекайте, що у вас буде дуже багато томатів, але ви цілком можете зібрати невеликий врожай помідорів, якими можна буде прикрасити салати і надати смак улюбленим закускам. Секретами вирощування помідорів поділилися на сайті BHG.

Дуже важливе сильне і яскраве світло

Набір ламп для вирощування рослин замінює сонце при вирощуванні томатів у приміщенні. Сонячне світло, доступне в приміщенні, особливо взимку, рідко буває досить сильним, щоб томатам його вистачало. Навіть сонячне світло, що ллється у вікно, яке виходить на південь, не забезпечує достатньої кількості світла.

Простий набір світильників для вирощування рослин або світильників для магазинів, доступних у садових і домашніх центрах, підвішений на кілька дюймів над верхівкою рослин, сприятиме сильному росту. Обов'язково тримайте світло на відстані не більше 15 см від верхівки рослин. Саджанцям і молодим рослинам томатів потрібно від 18 до 22 годин додаткового світла на день при вирощуванні в приміщенні. Рослинам з плодами, що дозрівають, не потрібно стільки світла, і їх можна перемістити на вікно, що виходить на південь.

Вибирайте маленькі та компактні сорти.

Найкращі помідори для вирощування в приміщенні — це сорти з невеликими і компактними кущами. Традиційні сорти занадто великі, щоб їх можна було успішно вирощувати в приміщенні. Вибирайте сорти з так званими коктейльними плодами, або чері.

Забезпечте обігрів після посіву

Прискорте проростання помідорів, вирощуваних у приміщенні, забезпечивши тепло під лотками для посіву насіння. Просто встановіть лотки з насінням на м'яке джерело тепла, наприклад, на нагрівальний килимок, на слабкий радіатор або на верхню частину холодильника. Кілька градусів тепла дадуть поштовх проростанню всього за пару днів. Що швидше проросте насіння, то швидше ви зберете плоди.

Пересадка у великий горщик

Коли розсада помідорів досягне 15 см у висоту і у неї з'явиться кілька комплектів листя, пересадіть її у великий контейнер, наповнений свіжою ґрунтовою сумішшю. Контейнер має бути не менше 35 см завширшки. Найкращі контейнери для томатів мають глибину не менше 50 см. І переконайтеся, що в дні контейнера є дренажні отвори. Помістіть горщик у блюдце або піддон, щоб зібрати зайву воду, яка буде витікати.

Знайдіть постійно тепле місце

Помідори добре ростуть у приміщенні за температури від 20 градусів. Холодні протяги помідоровим кущам не подобаються. Знайдіть місце для вирощування, захищене від холодних протягів.

Тримайте ґрунт вологим, але не надмірно мокрим

Помідори, що ростуть у приміщенні, вимагають регулярнішого поливу, ніж рослини, що ростуть у саду. Щодня перевіряйте потребу у воді, торкаючись до ґрунту. Якщо ґрунт вологий, не поливайте і перевірте ще раз наступного дня. Якщо ґрунт сухий, поливайте рослину доти, доки вода не потече з дренажних отворів. Використовуйте блюдце або велику тацю, щоб зібрати зайву воду. Вилийте воду з блюдця або піддону протягом 30 хвилин після поливу, щоб ґрунт не перезволожився.

Регулярно вносьте добрива

Помідори, що ростуть у приміщенні, найкраще плодоносять при регулярному внесенні добрив. Змішайте гранульовані добрива для рослин із ґрунтовою сумішшю і додавайте добрива час від часу. Або щотижня удобрюйте ґрунт рідкими добривами, розведеними у воді. Частий полив, який необхідний томатам, видаляє цінні поживні речовини з ґрунту. Тож не забувайте їх удобрювати.

Допомога в запиленні

Кімнатним рослинам потрібна ваша допомога, щоб забезпечити запилення. Помідори самозапилюються, а це означає, що для зав'язування плодів їм не потрібен пилок іншої рослини. Коли рослини почнуть цвісти, щодня обережно струшуйте їх, імітуючи вітер. Легке струшування сприятиме запиленню і зав'язуванню плодів.

Повертайте рослини

Стимулюйте ріст рослин, повертаючи рослини. Це не потрібно для рослин, які ростуть під лампою, але якщо ви вирощуєте їх на вікні — то повертайте горщики частіше.

Підв'язуйте помідори

Кімнатні помідори часто мають слабші стебла, ніж їхні вуличні побратими. Допоможіть рослинам вистояти під вагою фруктів, що дозрівають, підв'язавши їх до решітки або палички.

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