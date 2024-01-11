Рогалики з чорною смородиною та волоськими горіхами: рецепт ароматної випічки

Ароматні та ніжні рогалики з кисло-солодкою начинкою ідеально пасуватимуть до чашки чаю або кави. Вони додадуть затишок і тепло в холодні зимові вечори.

Смачні й ароматні рогалики з начинкою з чорної смородини та волоських горіхів стануть чудовим доповненням до ранкового або вечірнього чаю. Вони гарантовано сподобаються всім любителям солодкої випічки, повідомляє Flibusta.

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 300 г;

вершкове масло — 150 г;

сметана — 100 г;

цукор — 100 г (або за смаком);

чорна смородина — 150 г;

волоські горіхи — 50 г, подрібнені;

яйце куряче — 1 шт. (для змащування);

цукрова пудра для посипання.

Приготування:

У мисці змішайте борошно і м'яке вершкове масло до отримання крихти. Додайте сметану і замісіть м'яке тісто. Загорніть тісто в харчову плівку і приберіть у холодильник на 1 годину. Підготуйте начинку: чорну смородину подрібніть блендером або пропустіть через сито для отримання однорідної маси. Змішайте з подрібненими волоськими горіхами та цукром. Розігрійте духовку до 180 градусів. Розділіть тісто на рівні частини і розкачайте кожну в коло. Наріжте на трикутники (як піцу). На широку частину трикутника викладіть начинку зі смородини та горіхів, акуратно загорніть до кінчика, формуючи рогалик. Викладіть рогалики на деко, застелене пергаментним папером. Змастіть кожен рогалик збитим яйцем. Випікайте в духовці близько 20-25 хвилин до золотистого кольору. Готові рогалики остудіть і посипте цукровою пудрою перед подачею.

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