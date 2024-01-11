Лайт
Рогалики з чорною смородиною та волоськими горіхами: рецепт ароматної випічки
Ароматні та ніжні рогалики з кисло-солодкою начинкою ідеально пасуватимуть до чашки чаю або кави. Вони додадуть затишок і тепло в холодні зимові вечори.
Смачні й ароматні рогалики з начинкою з чорної смородини та волоських горіхів стануть чудовим доповненням до ранкового або вечірнього чаю. Вони гарантовано сподобаються всім любителям солодкої випічки, повідомляє Flibusta.
Інгредієнти:
- борошно пшеничне — 300 г;
- вершкове масло — 150 г;
- сметана — 100 г;
- цукор — 100 г (або за смаком);
- чорна смородина — 150 г;
- волоські горіхи — 50 г, подрібнені;
- яйце куряче — 1 шт. (для змащування);
- цукрова пудра для посипання.
Приготування:
- У мисці змішайте борошно і м'яке вершкове масло до отримання крихти. Додайте сметану і замісіть м'яке тісто. Загорніть тісто в харчову плівку і приберіть у холодильник на 1 годину.
- Підготуйте начинку: чорну смородину подрібніть блендером або пропустіть через сито для отримання однорідної маси. Змішайте з подрібненими волоськими горіхами та цукром.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Розділіть тісто на рівні частини і розкачайте кожну в коло. Наріжте на трикутники (як піцу).
- На широку частину трикутника викладіть начинку зі смородини та горіхів, акуратно загорніть до кінчика, формуючи рогалик.
- Викладіть рогалики на деко, застелене пергаментним папером. Змастіть кожен рогалик збитим яйцем.
- Випікайте в духовці близько 20-25 хвилин до золотистого кольору.
- Готові рогалики остудіть і посипте цукровою пудрою перед подачею.
Читайте також:
Печиво з мигдальними пластівцями
Пісочне печиво з горіхами та цедрою лимона
Рецепт печива "Мигдальне задоволення"