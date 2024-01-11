Шоколадні млинці з вишнею та сиром: рецепт вишуканого десерту
Готові млинці необхідно відставити на деякий час, щоб вони добре просочилися вишневим конфітюром. Під час подачі їх можна полити сиропом або сметаною.
Смачні млинці з вишнею та сиром — те, що треба для гарного настрою в сірий і похмурий січневий день. Рецептом цих смачних ласощів поділилися в блозі "Консервація/Кулінарія". Рекомендуємо і вам спробувати приготувати таку страву, потішивши себе та домочадців.
Шоколадні млинці з вишнею та сиром
Інгредієнти:
- яйця — 3 шт;
- цукор — 40 г;
- молоко — 400-420 мл;
- борошно — 140 г;
- какао — 20 г;
- вершкове масло — 30 г.
Для вишневого конфітюру:
- вишня — 400 г;
- цукор — 2 ст. л;
- крохмаль — 1,5-2 ст. л.
Для сирної начинки:
- кисломолочний сир — 350 г;
- ванільний цукор — 1/2 ч. л;
- цукрова пудра — 30-40 г;
- вершки — 20 мл (або трохи молока).
Спосіб приготування:
Спочатку робимо тісто на млинці. З'єднати яйця, цукор, половину борошна, замісити густе тісто і додати третину молока, какао, решту борошна, перемішати. Долити решту молока і розтоплене вершкове масло. Посмажити млинці на сковорідці з обох боків.
Далі готуємо вишневий конфітюр. Вишню з цукром трохи прогріти, додати крохмаль, перемішуючи, довести до кипіння.
Для сирної начинки необхідно всі інгредієнти перебити блендером до пастоподібної маси.
На краєчок млинця покласти ложку конфітюру, загорнути і одразу ж поруч покласти ложку сирної маси, все згорнути, як налисники. Залишити готові млинці, щоб вони просочилися конфітюром.
Читайте також:
Млинці зі шпинатом і сиром фета: ідеальний варіант для сніданку або легкої вечері
Як приготувати оладки на кефірі: ідеальний рецепт для сніданку
Ласощі до сніданку: рецепт смачних кавових млинців.