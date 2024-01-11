Шоколадні млинці з вишнею та сиром: рецепт вишуканого десерту

Готові млинці необхідно відставити на деякий час, щоб вони добре просочилися вишневим конфітюром. Під час подачі їх можна полити сиропом або сметаною.

Смачні млинці з вишнею та сиром — те, що треба для гарного настрою в сірий і похмурий січневий день. Рецептом цих смачних ласощів поділилися в блозі "Консервація/Кулінарія". Рекомендуємо і вам спробувати приготувати таку страву, потішивши себе та домочадців.

Шоколадні млинці з вишнею та сиром

Інгредієнти:

яйця — 3 шт;

цукор — 40 г;

молоко — 400-420 мл;

борошно — 140 г;

какао — 20 г;

вершкове масло — 30 г.

Для вишневого конфітюру:

вишня — 400 г;

цукор — 2 ст. л;

крохмаль — 1,5-2 ст. л.

Для сирної начинки:

кисломолочний сир — 350 г;

ванільний цукор — 1/2 ч. л;

цукрова пудра — 30-40 г;

вершки — 20 мл (або трохи молока).

Спосіб приготування:

Спочатку робимо тісто на млинці. З'єднати яйця, цукор, половину борошна, замісити густе тісто і додати третину молока, какао, решту борошна, перемішати. Долити решту молока і розтоплене вершкове масло. Посмажити млинці на сковорідці з обох боків.

Далі готуємо вишневий конфітюр. Вишню з цукром трохи прогріти, додати крохмаль, перемішуючи, довести до кипіння.

Для сирної начинки необхідно всі інгредієнти перебити блендером до пастоподібної маси.

На краєчок млинця покласти ложку конфітюру, загорнути і одразу ж поруч покласти ложку сирної маси, все згорнути, як налисники. Залишити готові млинці, щоб вони просочилися конфітюром.

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