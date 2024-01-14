Тушкована квашена капуста з копченими ребрами: рецепт ситної вечері

У холодні зимові дні особливо хочеться чогось ситного. Ідеальним вибором може стати страва, яка не тільки втамовує голод, а й приносить тепло у ваш дім. Тушкована квашена капуста з копченими ребрами — це саме така страва.

Тушкована квашена капуста з копченими ребрами поєднує в собі насичені аромати та глибокий смак, водночас залишаючись досить простою в приготуванні стравою. Квашена капуста, багата на вітамін C, ідеально пасує для зимового меню, а копчені ребра додають особливої пікантності та ситності. Спробуйте приготувати цю страву і вона обов'язково стане вашим фаворитом, пише Poradum.

Інгредієнти:

квашена капуста — 500 г;

копчені свинячі ребра — 300 г;

цибуля ріпчаста — 1 велика головка;

морква — 1 штука;

томатна паста — 2 столові ложки;

рослинна олія — 2 столові ложки;

лавровий лист — 2 штуки;

чорний мелений перець — за смаком;

сіль — за смаком (якщо необхідно);

вода або бульйон — 100 мл;

зелень (кріп, петрушка) для подачі.

Приготування:

1. Копчені ребра наріжте на шматочки. На середньому вогні в глибокій пательні або каструлі обсмажте ребра до золотистої скоринки. Потім викладіть їх на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.

2. У тій самій пательні (каструлі) додайте олію та обсмажте дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додайте терту моркву й обсмажте ще 3-5 хвилин.

3. Додайте томатну пасту до овочів, перемішайте і тушкуйте ще 2 хвилини.

4. У сковороду (каструлю) додайте квашену капусту, перемішайте з овочами. Якщо капуста здається занадто кислою, можна промити її у воді перед додаванням.

5. Поверніть копчені ребра в сковорідку, додайте воду або бульйон, лавровий лист і чорний мелений перець. За потреби підсоліть. Тушкуйте під кришкою на повільному вогні 30-40 хвилин, поки капуста не стане м'якою.

6. Перед подачею посипте страву дрібно нарізаною зеленню.

Ця страва ідеально підходить для холодних зимових днів, створюючи затишок і наповнюючи дім ароматом домашньої їжі. Поєднання квашеної капусти та копчених реберець створює неповторний смак, який потішить усіх любителів ситної домашньої кухні.

Читайте також:

Хрустка маринована капуста з буряком у банці: покроковий рецепт

Як правильно приготувати квашену капусту: 5 порад, які допоможуть

Брюссельська капуста з вершками та пармезаном: швидко та корисно