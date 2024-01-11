Важливо для здоров'я шкіри: як правильно чистити пензлі та спонжі для макіяжу

Легко знехтувати регулярним доглядом за пензлями для макіяжу. І більшість із нас напевно миють пензлі та спонжі недостатньо часто.

Якщо ваші пензлі та спонжі для макіяжу давно пора очистити, цей посібник для вас. Багато хто з нас, хоч і регулярно наносить різні косметичні засоби, але недостатньо часто миє інструменти, які ми використовуємо. Однак це просте завдання варто додати до свого щотижневого списку справ, оскільки воно необхідне для запобігання поширенню бактерій, що можуть спричинити прищі та інші подразнення шкіри. Про це пише BHG.

Можна використовувати спеціальні засоби для очищення пензлів і спонжів, а також його можна приготувати вдома. Можна використовувати м'який дитячий шампунь, або ніжне косметичне мило.

Також можуть допомогти спеціальні текстуровані силіконові килимки для чищення. Вони мають борозенки, які видаляють залишки макіяжу, омертвілу шкіру і жир зі щетини.

Як помити пензлі для макіяжу

У перервах між глибоким очищенням протирайте пензлі та спонжі для макіяжу серветками для зняття макіяжу.

Як чистити пензлі для макіяжу:

Крок 1: змочіть щетину пензля

Змочіть щетину пензлів для макіяжу, потримавши їх під прохолодною проточною водою. Будьте обережні, щоб не намочити ручку і наконечник щітки, тому що вплив води може послабити клей, який утримує щетину на місці, що згодом призведе до її випадання.

Крок 2: нанесіть очищувач

Нанесіть рідкий засіб для чищення на щетину, розпорошивши його або набравши невелику кількість на долоню і втираючи в пензлик м'якими круговими рухами. Ви також можете налити рідкий засіб для чищення в невелику миску і занурити пензлики прямо в неї, намагаючись занурювати в неї тільки щетину.

Крок 3: промийте щетину

Просочіть щетину мийним засобом, помістивши щітку на долоню або на текстурований силіконовий килимок і обережно рухаючи щетиною вперед і назад, щоб утворилася піна.

Потримайте щетину пензля під прохолодною проточною водою, щоб змити залишки макіяжу та очищувача. Уникайте намокання наконечника і ручки. Коли вода стане прозорою і більше не міститиме пігментів і піни, обережно стисніть щетину, щоб позбутися зайвої води.

Крок 4: висушіть пензель

Відтисніть пензлики і покладіть їх на рушник, щоб вони висохли на повітрі.

Як чистити спонжі для макіяжу:

Є навіть спеціальні пральні машинки для спонжів

Крок 1: змочіть спонжі

Потримайте спонжі під прохолодною проточною водою і добре просочіть їх водою.

Крок 2: нанесіть мило

Нанесіть рідкий очищувальний засіб прямо на вологий спонж для макіяжу, або потріть вологий спонж по шматку мила.

Крок 3: промийте спонж

Тримайте спонжі під прохолодною проточною водою і віджимайте, поки вода не стане прозорою. А потім добре вичавіть і покладіть спонжі на рушник, щоб вони висохли на повітрі.

Як сушити пензлі та спонжі для макіяжу

Важливо висушити пензлі та спонжі для макіяжу перед тим, як їх прибрати в косметичку, оскільки вологі інструменти можуть стати живильним середовищем для бактерій. Акуратно відіжміть зайву воду з щетини пензлів і спонжів і надайте щетині форму після очищення. Покладіть пензлі та спонжі для макіяжу на чистий рушник, щоб вони висохли на повітрі.

Не використовуйте фен для сушіння своїх інструментів для макіяжу, тому що тепло може розплавити клей, що утримує щетину на місці. Не мийте пензлі для макіяжу в посудомийній машині, оскільки вплив води і високої температури може призвести до незворотного пошкодження.

Як зберігати пензлі та спонжі для макіяжу

Після використання та чищення пензлів і спонжів для макіяжу зберігайте їх належним чином. Пензлі для макіяжу служать довше, якщо їх правильно зберігати, коли вони не використовуються.

Зберігайте пензлі та спонжі для макіяжу в закритому контейнері, щоб на них не осідав бруд і пил. Чисті косметички, пенали або акрилові органайзери для макіяжу — це хороші варіанти для правильного зберігання.

Як часто потрібно чистити пензлі та спонжі для макіяжу

В ідеалі очищайте пензлі та спонжі для макіяжу раз на тиждень; як мінімум плануйте чистити інструменти для нанесення макіяжу щомісяця.

Якщо можливо, очищайте інструменти, що використовуються для нанесення рідких продуктів, таких як рідка основа або рідкі рум'яна, після кожного використання, оскільки рідкі формули з більшою ймовірністю містять бактерії, що можуть призвести до подразнення шкіри або інфекцій. Очищайте пензлі, що використовуються для нанесення пудри, наприклад тіней або бронзатора, раз на тиждень.

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