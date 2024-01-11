Топ 3 напої для кишківника, які допоможуть позбутися здуття живота і скинути вагу

Напевно, ви чули, що здоров'я починається в кишечнику, і це дійсно так. Деякі напої можуть чинити лікувальну дію на кишечник, покращуючи ваше здоров'я та самопочуття.

Складний взаємозв'язок між здоров'ям кишківника, здуттям живота та жиром на животі підштовхнув до дослідження різноманітних продуктів харчування, серед яких союзниками для кишківника стали деякі напої. Кишковий мікробіом — різноманітне співтовариство мікроорганізмів, що мешкають у нашій травній системі, відіграє ключову роль у травленні. Додавання до свого раціону цілющих для кишківника напоїв допомагає підтримувати здоров'я травної системи і пом'якшувати деякі проблеми. Про це пише She Finds.

Лікарка-дієтологиня, фахівчиня з харчування Крутіка Нанаваті розповіла про три цілющі для кишківника напої, які можуть зменшити здуття живота та жир на животі. Нанаваті розповіла, що ферментовані напої, імбирний та зелений чай є потенційними напоями, що можуть допомогти покращити здоров'я кишківника.

Ферментовані напої

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Ферментовані напої роблять потужний внесок у здоров'я кишківника, будучи натуральним та смачним засобом для розв'язання проблем здуття і жиру на животі. Наповнені корисними пробіотиками ферментовані напої, як-от кефір і чайний гриб, наповнюють кишківник живими мікроорганізмами, сприяючи гармонійному балансу мікробіома.

Нанаваті каже, що кефір, чайний гриб, сік кімчі та сік квашеної капусти "багаті на пробіотики (живі корисні бактерії), які можуть поліпшити різноманітність мікробіома кишківника, сприяти травленню і зміцнити кишковий бар'єр. Пробіотики також допомагають зменшити запалення, потенційний фактор здуття живота. Пробіотики розщеплюють газоутворювальні сполуки в їжі, потенційно полегшуючи симптоми здуття живота".

Що стосується жиру на животі, дієтологиня зазначає, що "хоча пробіотики і не є прямим спалювачем жиру, поліпшення здоров'я кишечника й травлення може підтримувати метаболічне середовище, що сприяє контролю ваги. Дослідження показують, що пробіотики можуть відігравати роль у зменшенні вісцерального жиру".

Імбирний чай

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Імбирний чай вважається важливим напоєм для лікування кишківника, відомим своєю ефективністю в усуненні здуття живота і спалюванні жиру на животі. Цей ароматний напій містить біологічно активні сполуки з протизапальними і травними властивостями, що робить його цінним союзником для здоров'я ШКТ.

"Гінгерол — біоактивна сполука імбиру, має протизапальні та протинудотні властивості. Імбирний чай заспокоює травний тракт, зменшує гази і здуття живота, а також сприяє перистальтиці кишечника. Протизапальні та вітрогінні властивості імбиру можуть безпосередньо впливати на позбавлення від дискомфорту, пов'язаного зі здуттям живота", — каже Нанаваті.

Вона також додає, що "хоча здатність імбирного чаю не є чарівним засобом для схуднення, його здатність покращувати травлення і потенційно зменшувати запалення може побічно сприяти зменшенню жиру на животі".

Зелений чай

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Зелений чай, відомий своїми численними перевагами для здоров'я, корисний і для здоров'я кишківника, допомагаючи полегшити здуття й сприяючи боротьбі з жиром на животі. Зелений чай, багатий на антиоксиданти, особливо на катехіни, такі як галлат епігалокатехіну (EGCG), має протизапальні властивості, які можуть полегшити травний дискомфорт і здуття живота.

"Зелений чай багатий на галлат епігаллокатехіну (EGCG), потужний антиоксидант із протизапальними властивостями. Він також містить кофеїн, який може стимулювати травлення та обмін речовин. Протизапальні ефекти EGCG можуть допомогти полегшити здуття живота, пов'язане із запаленням кишечника", — зазначає Нанаваті.

Що стосується жиру в ділянці живота і талії, дієтолог підкреслює, що "вміст EGCG у зеленому чаї може невеликою мірою стимулювати метаболізм та спалювання жиру, потенційно сприяючи згодом зменшенню жиру на животі в поєднанні зі здоровою дієтою і фізичними вправами".

Нагадаємо, є низка продуктів, яких слід уникати або вживати помірно, щоб не спровокувати проблеми з травленням.

Раніше Фокус писав про те, що останні дослідження доводять, що вживання кави вранці допомагає мікробіому, зменшує запалення і захищає здоров'я мозку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.