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Пампушки з часником і зеленню до борщу: смачне доповнення до перших страв

Тетяна Ковальчук
Фото: 24tv.ua | Пампушки з часником і зеленню

Гарячі та повітряні пампушки з часником ідеально пасуватимуть до борщу чи будь-якої іншої першої страви.

Пампушки з часником — це класична українська страва, що ідеально підходить як доповнення до перших страв. Ці ароматні м'які булочки з яскраво вираженим смаком часнику будуть прикрасою вашого столу. Вони не тільки смачні, а й прості в приготуванні, повідомляє Vikna.tv.

Інгредієнти:

  • пшеничне борошно — 500 г;
  • тепла вода — 250 мл;
  • сухі дріжджі — 7 г;
  • цукор — 1 чайна ложка;
  • сіль — 1 чайна ложка;
  • рослинна олія — 2 столові ложки;
  • часник — 5 зубчиків;
  • зелень (кріп, петрушка) — за смаком;
  • оливкова олія — для часникової заправки.

Приготування:

  1. У теплій воді розчиніть дріжджі та цукор, залиште на 10 хвилин до утворення піни.
  2. У великій мисці змішайте борошно з сіллю. Додайте підготовлені дріжджі та рослинну олію. Замісіть тісто, поки воно не стане еластичним і не прилипатиме до рук. Накрийте миску рушником і залиште тісто в теплому місці на 1 годину для підйому.
  3. Коли тісто збільшиться в об'ємі вдвічі, розділіть його на маленькі кульки. Покладіть кульки на деко, застелене пергаментом. Дайте їм піднятися ще 15-20 хвилин.
  4. Запікайте пампушки в попередньо розігрітій до 180 °C духовці протягом 20-25 хвилин до золотистого кольору.
  5. Для часникової заправки подрібніть часник і зелень, змішайте з оливковою олією.
  6. Готові пампушки змастіть часниковою заправкою відразу після випічки.

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