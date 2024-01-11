Як видалити з одягу плями від мандарин: актуальні поради

Зима — сезон мандаринів та цитрусових. Саме в цей період вони піднімають не лише святковий настрій, а ще й покращують рівень вітамінів у вашому організмі. Однак, часто, така здавалося б мила, смачна та приваблива вітамінна здатна наробити чимало клопоту.

Часто очищаючи шкірку мандаринів на одяг може потрапити їх сік, який залишає на одязі жовті плями, які складно виводяться. Саме тому Фокус зробив підбірку порад, як правильно та швидко позбутися слідів мандарин на вашому одязі.

Поради, яких варто прислухатися для видалення плям від мандаринів

Дійте оперативно

Перш за все, коли ви помітили, що сік мандарина потрапив вам на одяг, варто одразу ж реагувати. Не відкладайте на потім, адже сік може проникнути глибоко в тканину і видалити пляму після буде неможливо.

Температура води

Важливо одразу ж замочити одяг в холодній воді. В жодному разі не гарячій чи теплій, адже при дії температури пляма може глибше проникнути і в'їстися в одяг.

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Вивернути одяг

Важливо лити воду на зовнішню сторону, а не лицьову.

Засоби для видалення

Якщо ви маєте вдома відбілюючі засоби, або засоби проти плям, варто одразу ж їх нанести на пляму. Це можу бути господарське мило, чи, до прикладу, кисневий порошок.

Що робити, якщо засобів проти плям в домі не виявилося?

На допомогу прийдуть народні методи. Завжди можна скористатися оцтом, або соком лимона. Їх потрібно нанести на пляму, залишити на декілька хвилин, а після змити холодною водою.

Зауважимо, що дані засоби можуть нашкодити речам, які мають яскраве забарвлення.

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