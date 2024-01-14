Курячі відбивні з сиром і помідорами: неймовірно смачно і просто

Курячі відбивні ідеально подаються з легкими овочевими салатами або гарніром на ваш вибір. Ця страва не тільки смачна, а й має дуже апетитний вигляд.

Курячі відбивні з сиром і помідорами — це чудова страва, що поєднує в собі ніжність курячого м'яса, ароматні спеції, соковитість томатів і розплавлений сир. Ця страва ідеально підійде як для повсякденної вечері, так і для особливого випадку, надаючи вашому столу особливої вишуканості та смаку, повідомляє 1000.menu.

Інгредієнти:

курячі грудки — 4 штуки;

твердий сир — 100 г;

помідори — 2 штуки;

часник — 2 зубчики;

італійські трави (базилік, орегано, чебрець) — за смаком;

сіль і чорний мелений перець — за смаком;

оливкова олія — для смаження;

зелень для прикраси.

Приготування:

Курячі грудки промийте, обсушіть і відбийте до тонкості приблизно 1 см. Посоліть і поперчіть з обох боків. На сковороді розігрійте оливкову олію. Обсмажте відбивні з кожного боку до золотистої скоринки, приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку. Помідори наріжте кружечками. Сир натріть на крупній тертці. На кожну відбивну викладіть кружечки помідорів, посипте подрібненим часником та італійськими травами. Посипте зверху тертим сиром. Поставте сковороду в заздалегідь розігріту до 180°C духовку і запікайте до повного розплавлення сиру, близько 5-7 хвилин. Перед подачею прикрасьте страву свіжою зеленню.

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