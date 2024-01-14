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Курячі відбивні з сиром і помідорами: неймовірно смачно і просто
Курячі відбивні ідеально подаються з легкими овочевими салатами або гарніром на ваш вибір. Ця страва не тільки смачна, а й має дуже апетитний вигляд.
Курячі відбивні з сиром і помідорами — це чудова страва, що поєднує в собі ніжність курячого м'яса, ароматні спеції, соковитість томатів і розплавлений сир. Ця страва ідеально підійде як для повсякденної вечері, так і для особливого випадку, надаючи вашому столу особливої вишуканості та смаку, повідомляє 1000.menu.
Інгредієнти:
- курячі грудки — 4 штуки;
- твердий сир — 100 г;
- помідори — 2 штуки;
- часник — 2 зубчики;
- італійські трави (базилік, орегано, чебрець) — за смаком;
- сіль і чорний мелений перець — за смаком;
- оливкова олія — для смаження;
- зелень для прикраси.
Приготування:
- Курячі грудки промийте, обсушіть і відбийте до тонкості приблизно 1 см. Посоліть і поперчіть з обох боків.
- На сковороді розігрійте оливкову олію. Обсмажте відбивні з кожного боку до золотистої скоринки, приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку.
- Помідори наріжте кружечками. Сир натріть на крупній тертці.
- На кожну відбивну викладіть кружечки помідорів, посипте подрібненим часником та італійськими травами.
- Посипте зверху тертим сиром.
- Поставте сковороду в заздалегідь розігріту до 180°C духовку і запікайте до повного розплавлення сиру, близько 5-7 хвилин.
- Перед подачею прикрасьте страву свіжою зеленню.
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