Ось що трапиться, якщо не мити пупок під час душу: відповідь лікаря вас здивує

Гігієна тіла — це важливий водний ритуал, який кожна людина повинна проводити зі своїм тілом. На допомогу цьому завжди приходить ранковий чи вечірній душ.

Однак, як виявилося, більшість людей ігнорує миття пупка, яке як зʼясувалося дуже важливе, розповів лікар Сермел Межер.

Виявляється, якщо ви не миєте пуп кожного разу, коли приймаєте душ, всередині нього збирається бруд та бактерій, рештки та волоски з одягу.

Здавалося б що це нічого страшного, але насправді, така неуважність і з одного боку навіть недбалість здатна призвести до розвитку бактеріальних інфекцій.

Як пояснив лікар, в медицині є навіть спеціальний термін "пусковий камінь". Людина може відчувати його як твердий, або мʼякий камінець, але насправді це рештки мертвої шкіри, волосинки, частинки одягу.

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Лікар наголошує, що до миття пупка варто віднестися серйозністю. Інколи не достатньо просто пальцем промити отвір. Саме тому краще це зробити за допомогою вушної палички.

Якщо в пупові вже утворився камінь, ви відчуєте неприємний запах, також інколи це може викликати подразнення. В гірших випадках може розвиватися бактеріальна інфекція.

Саме тому до гігієни свого тіла варто ставитися з відповідальністю. Не ігноруйте поради лікаря і потурбуйтеся за своє здоров’я, адже інколи, здавалося б, така дрібниця, може нашкодити вашому організму.

Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не є діагнозом або медичним висновком. Якщо ви відчуваєте недугу обов’язково зверніться до лікаря.

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