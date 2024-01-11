Сирний акцент: рецепт галушок зі смачним соусом

Ресторатор Євген Клопотенко пропонує під час приготування використати сухі дріжджі. Таким чином не потрібно буде створювати опару.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко радить спробувати приготувати галушки з акцентуванням уваги смаку на сир.

ІНГРЕДІЄНТИ

Для галушок:

450 г борошна;

250 мл молока чи води;

1 ч.л. цукру;

1 ч.л. солі;

5 г сухих дріжджів;

1 ст.л. олії.

Для соусу:

150 мл вершків 20%;

40 г твердого сиру;

20 г пармезану;

40 г дорблю;

40 г моцарели.

Для початку просіваємо 450 г борошна у велику миску, додаємо по 1 ч.л. цукру та солі, 5 г сухих дріжджів і 250 мл теплої води чи молока.

Замішуємо однорідне тісто, яке не буде липнути до рук, підпилюючи його борошном за потреби. Сформоване тісто накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці підійти впродовж 40-50 хвилин.

Формуємо з тіста ковбаску та нарізаємо її на однакові шматочки середнього розміру. Змащуємо руки 1 ст.л. олії та формуємо галушки у вигляді кульок.

Розігріваємо воду в пароварці та варимо галушки 15 хвилин. Якщо пароварки немає, можна натягнути марлю на каструлю, завʼязати на ручках та викласти галушки на марлю, щоб вони не торкалися води.

Для соусу натираємо увесь сир на дрібну тертку. Розігріваємо 150 мл вершків до димлення, всипаємо сир і активно мішаємо, доки він не розтане. Варимо, доки соус не буде однорідної консистенції, помішуючи, щоб не було грудочок.

Готові галушки поливаємо соусом або ж викладаємо їх у сам соус.

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