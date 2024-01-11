Три вправи для лінивих, які допоможуть зняти напругу та втому в плечах та спині

Буває таке, що тіло здається важким, напруженим і дуже стомленим. Особливо це часто проявляється у зоні шиї, плечей та верху спини. Все це відбувається через надмірне сидіння, незручну позу, або ж тому, що ви неправильно спите, чи тримаєте спину, коли ходите.

Загалом, цей дискомфорт може бути як короткотривалим, так і затяжним. Тому завжди варто знати легкі вправи та способи, які допоможуть розслабити ваші мʼязи та покращать загальне самопочуття. Що це за вправи та як їх правильно виконувати, розповіла фітнес-тренер Євгенія.

Якщо ви страждаєте частими болями в спині, тоді вам обов’язково треба мати вдома масажний ролик для спини. Це ефективний девайс в спорті, який здатен значно покращити ваше самопочуття. Саме завдяки йому ви зможете виконувати легкі фізичні вправи, які покращать ваш стан здоровʼя.

Які вправи допоможуть?

Вправа 1

Прокатати м’язи спини МФР ролом. Якщо у вас його немає, тоді добре було б його придбати. Це дуже потрібна річ для тих, хто хоч якось займається своїм тілом в домашніх умовах; коли прокочуємо — утримуємо шию в нейтралі і не йдемо в зону попереку.

Вправа 2

Просте та дуже ефективне. Починаєш робити і не хочеш зупинятися, бо круте відчуття свободи створюється у зоні плечей та шиї. На вдиху – розгинання у грудному, видих – згинання.

Вправа 3

Витягнення плечей та розкриття грудного відділу. Грудна клітка розправляється, розслабляються і витягуються м’язи живота — напруга, що накопичилася за день, просто фізично йде.

На відео нижче ви можете переглянути, як правильно виконувати вправи. Це вправи для лінивих – прості, розслабляючі, але, які дійсно працюють.

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