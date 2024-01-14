Без лущення і тріщин: як правильно доглядати за губами взимку

Правильний догляд за губами взимку допоможе уникнути багатьох проблем і збереже їхнє здоров'я та красу. Не забувайте про регулярне зволоження і захист, і ваші губи завжди матимуть привабливий вигляд, навіть у найсуворішу погоду.

Зима — це період, коли наша шкіра, особливо губи, потребують особливого догляду. Холод, вітер і сухе повітря в приміщеннях можуть призвести до обвітрювання, сухості та тріщин на губах, повідомляє Delfi.

Як зберегти губи здоровими та красивими:

1. Демакіяж.

Завжди змивайте помаду наприкінці дня — навіть якщо її вже начебто й не залишилося на губах. Досить просто на 15-30 секунд прикласти до губ змочений міцелярною водою ватний диск і стерти косметику або злегка змити її долонею, якщо використовуєте гідрофільні засоби.

2. Зволоження.

Ключовий аспект догляду за губами взимку — зволоження. Використовуйте бальзами для губ з оліями (наприклад, кокосовою, оливковою або мигдальною), які допоможуть зберегти вологу і захистять від пересушування. Уникайте продуктів з ментолом, камфорою і саліциловою кислотою, оскільки вони можуть спричинити додаткове висихання.

3. Захист від сонця.

Навіть узимку сонячні промені можуть завдати шкоди шкірі губ. Використовуйте губні бальзами з SPF захистом, щоб запобігти пошкодженням від УФ-променів.

4. Харчування зсередини.

Важливо не тільки зовнішнє зволоження, а й внутрішнє живлення. Переконайтеся, що ви п'єте достатньо води, щоб підтримувати гідратацію шкіри, включно з губами. Також корисно включити у свій раціон продукти, багаті вітамінами A, C і E.

5. Уникайте облизування губ.

Облизування губ може призвести до їхнього додаткового висихання, оскільки слина випаровується, забираючи із собою природну вологу губ.

6. Ніжний пілінг.

Регулярно видаляйте омертвілі клітини за допомогою м'якого пілінгу для губ. Це можна робити за допомогою спеціальних засобів або домашніх сумішей, наприклад, суміші цукру і меду. У зимовий період використовуйте пілінг або скраб двічі на тиждень. І відразу після цього нанесіть на губи улюблений бальзам.

7. Нічний догляд.

Перед сном нанесіть на губи живильний крем або олію. Це допоможе відновити їх протягом ночі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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