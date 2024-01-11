Рецепт вареної ковбаси з курячого м"яса - смачніше ніж в магазині і можна навіть дітям

Варена ковбаса — це один із найдавніших варіантів ковбаси, якому вже сотні років. Рецептура приготування цього м’ясного делікатесу у кожного різна, однак мало, хто знає, що її легко можна приготувати вдома. Знадобиться для цього декілька звичних для нас інгредієнтів, а результат не зрівняється з ковбасою з магазину.

Як це правильно та легко зробити розповіли кулінари блогу Голодні та веселі.

Інгредієнти

1 кілограм м’яса курки;

1 цибулина;

1 буряк;

2 лаврового листа;

чорний і духмяний перці горошком по 2-3 шт;

2 чайні ложки солі;

20 грамів желатину;

400 мілілітрів бульйону;

2 чайні ложки сухої аджики.

Спосіб приготування

Крок 1

Спочатку варимо бульйон з курки. Це може бути або куряче філе, або ціла курка. До бульйону варто додати цибулину, лаврове листя та перець.

Крок 2

Далі необхідно м’ясо відділити від кістки.

Крок 3

До бульйону додаємо желатин.

Крок 4

Сирий буряк перебити блендером і видавити через марлю до м’яса сік буряка.

Крок 5

Часник мілко подрібнюємо.

Крок 6

Змішуємо всі інгредієнти — м’ясо курки, бульйон з желатином, часник, сік буряка. Також додаємо спеції. Все перебиваємо блендером до однорідної маси.

Крок 7

Далі нам знадобиться пластикова пляшка. Відрізаємо горловину і туди заливаємо рідину на майбутню ковбасу. Відправляємо до холодильника на одну годину. Можна куштувати.

Домашня варена ковбаса не містить жодних смакових добавок та консервантів, тому її спокійно можна давати навіть дітям.

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