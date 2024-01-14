Як часто потрібно міняти зубну щітку: рекомендації стоматологів

Регулярна заміна зубної щітки — невід'ємна частина підтримки гігієни порожнини рота. Вона допомагає запобігти накопиченню бактерій і забезпечує більш ефективне та безпечне очищення зубів і ясен.

Здоров'я і краса посмішки залежать не тільки від ретельної гігієни, а й від інших чинників, які часто здаються не важливими. Так, вибір зубної щітки багато в чому визначає не тільки якість процедур з догляду за порожниною рота, а й здоровий стан слизової та зубів, повідомляє Dental Art.

Чому важливо періодично міняти зубну щітку

Несвоєчасна заміна зубної щітки загрожує такими наслідками:

утворенням зубного каменю;

запаленням м'яких тканин порожнини рота;

розвитком карієсу та інших стоматологічних захворювань;

появою неприємного запаху з рота;

кровоточивістю ясен.

Як часто слід міняти зубну щітку

1. Загальні рекомендації.

Більшість стоматологів згодні, що зубна щітка має бути замінена приблизно кожні три-чотири місяці. Однак терміни можуть варіюватися залежно від індивідуальних особливостей використання.

2. Ознаки зносу щітки.

Якщо щетина на щітці вигнута або пошкоджена, це явна ознака того, що щітку слід замінити. Зношена щетина не тільки менш ефективна у видаленні нальоту, але також може травмувати ясна.

3. Після хвороби.

Важливо замінювати зубну щітку після перенесених захворювань, особливо після грипу чи застуди, щоб уникнути повторного зараження через бактерії та віруси, які могли залишитися на щетинках.

4. У разі появи цвілі у ванній кімнаті.

У приміщенні такого типу завжди висока вологість, що створює сприятливі умови для розвитку грибків і шкідливих мікроорганізмів. Навіть за умови зберігання щітки у футлярі, дотримання її чистоти, захиститися від патогенної мікрофлори не вдасться.

5. Щітки для дітей.

Діти часто жують щітку, що призводить до швидшого зносу. Батькам слід уважно стежити за станом дитячої зубної щітки і міняти її за перших ознак зносу.

6. Електричні зубні щітки.

Для електричних щіток також рекомендується міняти насадки кожні три-чотири місяці, або частіше за умови видимого зносу.

7. Зберігання щітки.

Правильне зберігання зубної щітки впливає на її довговічність. Щітку слід зберігати у вертикальному положенні та подалі від туалету, щоб уникнути потрапляння бактерій.

Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете підтримувати здоров'я вашої посмішки на довгі роки.

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