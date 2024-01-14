Десерт із сиром і замороженими ягодами: простий рецепт апетитних ласощів
Десерт з ягодами і сиром готується дуже просто і швидко, але в результаті ви отримуєте вишукане частування.
Десерт із сиром і замороженими ягодами — це ідеальний вибір для тих, хто шукає легкий і водночас смачний спосіб потішити себе та близьких. Поєднання ніжного сиру й ароматних ягід принесе задоволення любителям солодкого, а яскравий і привабливий вигляд робить цей десерт чудовим вибором для будь-якого випадку, пише 1000.menu.
Інгредієнти:
- сир — 500 г;
- заморожені ягоди (будь-які за вибором, наприклад, полуниця, малина, чорниця) — 300 г;
- цукровий пісок — 4 столові ложки;
- ванільний цукор — 1 пакетик;
- вершки (33-35% жирності) — 200 мл;
- мед — 2 столові ложки;
- мигдальні пелюстки для прикрашання.
Приготування:
Крок 1. Збийте вершки до утворення пишної піни, додайте ванільний цукор і продовжуйте збивати до стійких піків.
Крок 2. В окремій мисці ретельно перемішайте сир із цукровим піском до однорідної консистенції.
Крок 3. Додайте в сирну масу збиті вершки, акуратно перемішуючи до отримання однорідної текстури.
Крок 4. Заморожені ягоди розморозьте при кімнатній температурі та злегка обсушіть. Потім перемішайте їх із медом.
Крок 5. У келихи або десертні тарілки викладіть шарами сирну масу і ягоди, повторюючи шари за бажанням.
Крок 6. Посипте десерт мигдальними пелюстками для прикраси.
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