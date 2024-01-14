Десерт із сиром і замороженими ягодами: простий рецепт апетитних ласощів

Десерт з ягодами і сиром готується дуже просто і швидко, але в результаті ви отримуєте вишукане частування.

Десерт із сиром і замороженими ягодами — це ідеальний вибір для тих, хто шукає легкий і водночас смачний спосіб потішити себе та близьких. Поєднання ніжного сиру й ароматних ягід принесе задоволення любителям солодкого, а яскравий і привабливий вигляд робить цей десерт чудовим вибором для будь-якого випадку, пише 1000.menu.

Інгредієнти:

сир — 500 г;

заморожені ягоди (будь-які за вибором, наприклад, полуниця, малина, чорниця) — 300 г;

цукровий пісок — 4 столові ложки;

ванільний цукор — 1 пакетик;

вершки (33-35% жирності) — 200 мл;

мед — 2 столові ложки;

мигдальні пелюстки для прикрашання.

Приготування:

Крок 1. Збийте вершки до утворення пишної піни, додайте ванільний цукор і продовжуйте збивати до стійких піків.

Крок 2. В окремій мисці ретельно перемішайте сир із цукровим піском до однорідної консистенції.

Крок 3. Додайте в сирну масу збиті вершки, акуратно перемішуючи до отримання однорідної текстури.

Крок 4. Заморожені ягоди розморозьте при кімнатній температурі та злегка обсушіть. Потім перемішайте їх із медом.

Крок 5. У келихи або десертні тарілки викладіть шарами сирну масу і ягоди, повторюючи шари за бажанням.

Крок 6. Посипте десерт мигдальними пелюстками для прикраси.

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