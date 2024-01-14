Рулет із лаваша з шинкою та свіжими овочами: рецепт смачної закуски

Рулет із лаваша з шинкою, огірками та болгарським перцем готується швидко і просто, але водночас виходить дуже апетитною та ефектною стравою.

Рулет із лаваша з шинкою та овочами — чудовий варіант швидкого і смачного перекусу. Легкий, але водночас ситний, він ідеально підходить як для повсякденного обіду, так і для святкового столу, пише Ivona.

Інгредієнти:

лаваш тонкий — 1 лист;

шинка — 150 г;

свіжі огірки — 2 штуки;

болгарський перець — 1 штука;

твердий сир — 100 г;

листя салату — за смаком;

майонез — 3 столові ложки;

зелень (кріп, петрушка) — для прикраси.

Приготування:

Крок 1. Наріжте шинку тонкими смужками. Огірки та болгарський перець вимийте та наріжте тонкими скибочками. Сир натріть на крупній тертці.

Крок 2. Розстеліть лаваш на рівній поверхні. Змастіть його тонким шаром майонезу.

Крок 3. Покладіть на лаваш листя салату, потім рівномірно розподіліть шинку, огірки та болгарський перець. Посипте зверху тертим сиром.

Крок 4. Акуратно згорніть лаваш у рулет. Якщо потрібно, використовуйте зубочистки, щоб закріпити краї.

Крок 5. Наріжте рулет на порційні шматочки та покладіть на блюдо.

Крок 6. Прикрасьте рулет свіжою зеленню перед подачею.

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